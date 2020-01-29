Atari, video oyun temalı otellerle geri dönüyor

Bir döneme damgasını vurmuş Atari oyun konsolunun üreticisi Atari, yaptığı açıklamayla Atari oyun konsolu temalı oteller zinciri inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Atari tarafından yapılan açıklamada konsept, "ikonik markayı benzersiz bir video oyunu temalı varış noktasıyla birleştiren eşsiz bir konaklama deneyimi" olarak tanımlanıyor.

Şirket, otellerin sanal ve artırılmış gerçekliğin en yeni teknolojisini sunacağını ve bazı otellerin espor turnuvalarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

2020 yılı ilkbahar aylarında Arizona eyaletinin Phoenix kentinde ilk Atari Hotel'in inşaatına başlanacak. Atari Hotel açılacak diğer yerler arasında Austin, Teksas; Chicago, Illinois; Denver, Colorado; Las Vegas, Nevada; San Francisco, Kaliforniya; San Jose, Kaliforniya; ve Seattle, Washington yer alıyor.

Atari, oteller hakkında gelişmeleri internet sitesinden açıklamaya devam edeceklerini belirtti.