Deniz, güneş ve yeşilin sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Kandıra, Ramazan Bayramı tatilinde alternatif tatil düşünen çok sayıda turisti ağırlamaya hazırlanıyor.



Mavi bayraklı Bağırganlı, Cebeci, Kerpe ve Kumcağız plajlarında misafirlerine güneşlenip masmavi sularda deniz girme imkanı sunan Kandıra'da, butik otel ve pansiyonlar yerli turistler için hazırlıklarını tamamladı.

Kandıra, Karasu'dan Şile'ye kadar uzanan sahil şeridi boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil vadediyor.



Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in ebedi istirahatgahının da bulunduğu panoramik bir doğa ve deniz manzarası sunan Babadağ, Doğa harikası Pembe Kayalar ile Kartal Kayaları, tarihi Kefken Adası, 26 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Uzunkum Tabiat Parkı, kürek sporlarının yapılabildiği Sarısu Deresi'nin yanı sıra yemyeşil ormanları, yürüyüş yolları, el değmemiş çok sayıda koy ve plajı barındıran turizm merkezi, her keseye uygun fiyat seçenekleriyle turistleri davet ediyor.



Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin silah arkadaşı olan ve Orhan Gazi döneminde Kocaeli yöresinde fetihler gerçekleştiren Gazi Akçakoca Bey için ilçenin en yüksek noktası olan Baba Tepesi'nde yaptırılan anıt mezar, milli hafızanın yaşatılmasına önemli katkı sunuyor.



Otağ biçiminde inşa edilen anıt mezarın çevresinde, 4 kilometre uzunluğunda orman içi yürüyüş yolu, çandı yöntemiyle yapılmış küçük bir cami ve piknik alanları bulunuyor.



Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in ebedi istirahatgahını ziyaret edenler, anıt mezar çevresindeki dinlenme ve piknik alanlarında vakit geçirip, eşsiz bir manzara izleme imkanı buluyor.



KANDIRA'NIN CAZİBE MERKEZİ "KARTAL KAYALARI"

"Karadeniz'in Bodrum"u olarak anılan Kerpe beldesinin kıyı şeridinde dalga ve rüzgarların aşındırmasıyla binlerce yılda oluştuğu belirtilen kayalıklar, Kandıra'da en fazla turist çeken yerlerin başında geliyor.



Tatilini Kandıra'da geçirenlerin araçlarıyla rahatlıkla ulaşabildikleri bölge, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek, balık tutmak, fotoğraf çekmek, kamp kurmak, kaya tırmanışı veya dalış yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için farklı bir alternatif sunuyor.



Kayalıklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen adrenalin tutkunları için de eşsiz bir fırsat veriyor. Tırmanarak kayaların üzerine çıkan vatandaşlar, 15 metreyi bulan yükseklikten Karadeniz'in serin sularına atlıyor.



Kefken sahilinde yer alan Pembe Kayalar da ilginç jeolojik yapısıyla görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Prehistorik buluntu varlığının yanı sıra, antik çağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar bölgesi, Osmanlı döneminde mimaride kullanılmak için dikdörtgenler şeklinde kesilen taşların izlerini taşıyor.



Gün doğumu ve batımını izlemek isteyenlerin de tercih ettiği doğa harikası kayalıklar, fotoğraf meraklıları veya romantik anlar yaşamak isteyen çiftlerin de uğrak mekanları arasında bulunuyor.



MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA VATANDAŞTAN ÜCRET ALINMIYOR

Kandıra'nın mavi bayraklı Bağırganlı, Cebeci, Kerpe ve Kumcağız plajlarının yanı sıra Sarısu, Seyrek, Babalı, Kovanağzı plajları ile Miço, Kapri ve Sardala koyları misafirlerine güneşlenip masmavi sularda deniz girme imkanı sunuyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından cankurtaranlık hizmeti verilen Bağırganlı, Cebeci, Kerpe ve Kumcağız plajları ile Miço Koyu kadınlar plajından vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



Tarım arazileri ve ormanlık alanların içerisinden geçerek denize dökülen Sarısu Deresi de tatilini Kandıra'da geçirenler için çeşitli alternatifler sunuyor. 14 kilometre uzunluğundaki dere havzasında, olta balıkçılığından kuş gözlemciliğine, kürek sporundan kampçılığa kadar birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Özellikle derenin denizle buluştuğu Sarısu Plajı'nda oluşan kıyı oku, eşsiz manzarasıyla adeta görenleri büyülüyor.



Adrenalin tutkunları, uygun dalganın bulunduğu Sarısu, Tuzağzı ve Cebeci plajlarında sörf heyecanını yaşayabiliyor.



TARİHİ KEFKEN ADASI HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Karadeniz'in iskana elverişli iki adasından biri olan ve antik dönemlere ait mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası, yeni yerler keşfetmeyi seven ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Cebeci'ye 400 metre uzaklıkta ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki tarihi adada, Cenevizlilerin inşa ettiği kalenin kalıntıları ve yağmur suyunu biriktirmek için açılan 40'a yakın su kuyusu bulunuyor.



Yabani kavun, anason bitkisi, defne ve incir ağaçlarıyla örtülü ada, el değmemiş kumsallarıyla da hayranlık uyandırıyor.



Kandıra, arkeolojik su altı varlığı, eşsiz kaya oluşumları ve mağaralarıyla da sualtı meraklıları için keyifli bir dalış imkanı sunuyor.



Özellikle hafta sonları İstanbullu sualtı meraklılarından yoğun ilgi gören Kandıra'da, Kerpe, Kefken, Babalı, Sarısu ve Bağırganlı bölgesindeki 10'un üzerinde noktaya dalış turu düzenleniyor.



Özellikle Kerpe ve Bağırganlı koylarında dalış yapan su altı fotoğrafçıları, buradaki antik kalıntıları fotoğraflama imkanı buluyor.

"REZERVASYONLAR YÜZDE 70'E ULAŞTI"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, yaptığı açıklamada, Kandıra'nın İstanbul'a en yakın ve en gözde tatil mekanı olduğunu söyledi.



İlçedeki tatil beldeleri arasında Kefken, Kumcağız, Kerpe ve Cebeci öne çıksa da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Dikili ve Babalı'nın da son yıllarda ilgi görmeye başladığını belirten Güneş, "Butik otel ve apart şeklinde yaklaşık 500 konaklama tesisimiz var. İşletmelerin tamamı sezona hazır. Bayram için rezervasyonlar yüzde 70 civarında. Bayramdan birkaç gün önce rezervasyonların dolacağını düşünüyoruz. Rezervasyonlara bakınca İstanbul'un dışında Yalova, Bursa, Eskişehir ve Ankara'dan da yoğun talep olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.