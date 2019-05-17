Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte fotoğraf severlerin gezi rotalarının yönü de daha serin bölgelere dönüyor. Türkiye’nin tarihi ve turistik şehirlerinden Van bu yaz, sıcak ve nemli havalardan bunalan fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel birikimi, adeta görsel bir şölen sunan sofraları ve fotoğraflara konu olabilecek daha birçok güzelliği ile Van amatörden profesyonele kadar fotoğrafa gönül veren maceraperestler için harika bir rota önerisi.

Van Gölü’nden Akdamar Kalesi’ne, meşhur Van kahvaltısından Muradiye şelalesine ve Bend-i Mahi çayına kadar deneyimlenebilecek her köşesiyle insanı büyüleyen Van’da fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

Canon Türkiye tarafından Van'a düzenlenen basın gezisinde firmanın yeni modelleri be ekipmanları deneyimlenme imkanı sağlandı. Canon, fotoğraf tutkunlarının yanlarına doğal ışık ortamında şelale ve çay gibi yüksek hızda akan su kütlelerini çekerken odaklanma hızı yüksek bir fotoğraf makinesi bulundurmalarını öneriyor. Dünyanın en hızlı odaklanabilen ve saniyede 8 kare fotoğraf çekebilen fotoğraf makinesi EOS R, aynı zamanda 30.3 megapiksel çözünürlüğü ile de cam gibi net kareler sunuyor.

VAN KALESİ’NDEN GÜN BATIMININ TÜM RENKLERİNİ YAKALAYIN



Van’a kadar gidilmişken Van Kalesi’ni görmeden olmaz diyenleri de muhteşem bir gün batımı keyfi bekliyor. Gün batımını fotoğraflamaktan vazgeçemeyenlerin burada enstantaneyi iyi ayarlamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra güneş tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde battığı için gökyüzündeki değişen renkleri yakalayabilmek yine EOS R gibi yüksek hızda ve düşük ışıkta yüksek kalitede kareler sunan bir fotoğraf makinesinin uzmanlık alanına giriyor. Ayrıca çekimler sırasında Van Kalesi’nin yüksek hızdaki rüzgarına da karşı koymak ve makinenin titreşimini mümkün olduğunca azaltmak da büyük önem taşıyor. Eğer video çekiyorsanız da EOS R’ın 5 yönlü titreşim engelleyicisi rüzgar darbelerinin görüntü üzerindeki negatif etkisini minimuma indiriyor.



Van gezi turlarında fotoğraf severlerin uğrak yerleri arasında Doğubayazıt da yer alıyor. Heybeti ve güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Türkiye’nin en büyük dağı Ağrı, hem gezginleri hem de fotoğrafa gönül verenleri kucaklıyor. Yine bu bölgeye yakınlığı ile bilinen İshak Paşa Sarayı da mutlaka ziyaret edilmesi gereken lokasyonların başında geliyor. Topkapı Sarayı’ndan sonra Osmanlı mimarisinin seçkin ve ünlü eserlerinden biri olan ve yapımı 100 yıl süren İshak Paşa Sarayı, etrafındaki kuş bakışı manzarası ve ince mimari detayları ile fotoğraf kareleri için bol kadraj alternatifleri sunuyor. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimari tarzlarından esintiler içeren bu kadim saray, yolu buralara düşen her fotoğrafçının arşivinde bulunmasını isteyeceği bir eser olarak öne çıkıyor.

İshak Paşa Sarayı

GÜZELLİKLERİ İLE ÜNLERİ TÜM DÜNYAYA YAYILAN VAN KEDİLERİ...

Muazzam çeşitliliği ile kafaları karıştıran ve tadına doyum olmayan Van kahvaltısı ise gezi boyunca fotoğraf sevdalılarına herkesi kıskandıracak ve iştah açan kareler sunuyor. Devamında ünleri tüm dünyaya yayılan ve farklı göz renkleriyle dikkat çeken Van kedilerinin bulunduğu Van Kedi Evi, çömlek atölyesi eğlenceli kareler yakalamak isteyenleri bekliyor.

Akdamar Kilisesi

AKDAMAR KALESİ’NDE ZAMANDA YOLCULUK



Son yıllarda Van’ı gezi rotasına ekleyenlerin popüler noktalarından bir diğeri de Akdamar Adası ve bu adada bulunan Akdamar Kilisesi… Ufak bir tekne yolculuğu ile ulaşılan adada yer alan kilise, Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır. Üzerindeki figürler ile fotoğraf tutkunlarında görsel bir şölen yaşatan bu kilisede İncil ve Tevrat’tan alınan bazı sahneler aktarılıyor.



URARTULAR’DAN GÜNÜMÜZE ÖNEMLİ BİR MİRAS



Zamanında, Anadolu medeniyetlerinin en önemlileri arasında yer alan Urartu krallığının ilk kalesi, tüm heybetiyle yine Van’ı ziyaret edenleri bekliyor. II. Sarduri tarafından M.Ö. 764- 734 tarihlerinde yaptırılan bu kale, Sardur'un şehri anlamına gelen "Sardurihinili" olarak adlandırılıyor. Üzerindeki çivi yazılarıyla dikkat çekici fotoğraf lokasyonları arasında yer alan kale kendisi kadar engin ve görkemli bir araziye bakıyor. Kale ziyaretinden sonra ufak bir çay molası verecekler için bir sonraki durak ise yapısı ile Orta Çağ kalelerini andıran Hoşap Kalesi olabilir. Konumu itibariyle yüksek bir noktada kalan bu kalenin geçmişi Urartular’a kadar uzanıyor. Mahmudi Süleyman Bey tarafından 1643’te yaptırılan bu kale, Osmanlı Devleti’ne miras kalan önemli tarihi yapılar arasında yerini alıyor.



Van ve çevresinde büyük bir fotoğraf ve video arşivini süsleyecek kareler elde eden gezgin fotoğrafçılar gördükleri güzellikler karşısında bölgeyi en kısa sürede tekrar rotalarına eklemek isteyecek.