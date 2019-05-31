Aktivido.com, Doğuş Grubu INVENDO 2017 Kurum İçi Girişimcilik Programı’nda 128 iş fikri arasından seçilerek Şubat 2019’da yapılan bir tanıtımla tüketicileriyle buluştu. Kullanıcılar, Aktivido.com’da deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporlarıyla ilgili eğitimler ve macera turları gibi birçok aktiviteye tek bir yerden ulaşabiliyor.



Dijital pazar yeri platformu olan Aktivido.com zengin seçenekleri sayesinde müşterilerine ilgi duyabilecekleri birçok alandan aktiviteyi tek bir bir çatı altında sunuyor.



SIRADAKİ MECERANI SEÇ



Aktivido.com şu anda 100’den fazla hizmet sağlayıcıyla, yamaç paraşütü, kitesurf, yelken, doğa yürüyüşü, dalış, atlı safari, cam atölyesi, dalış, ya da yoga vb. gibi çeşitli aktivite tipinde 300’den fazla ürünüyle misafirlerine hizmet veriyor.



NASIL ÇALIŞIYOR?



Aktivido.com kullanıcılarına etkinlik seçimi, bölge seçimi ve tarih seçimi yapma imkanı vererek, istenilen zaman diliminde istenilen etkinliğe en kısa yoldan ulaşma imkanı sunuyor. Kullanıcılar seçtikleri etkinliğin detaylı bilgilerine ulaşabiliyor ve alternatiflerle kolayca karşılaştırabiliyor. Bu arada merak edilen tüm sorular için canlı destek ekibi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.



InvenDO DESTEĞİ



Aktivido.com’un kullanıcılarıyla buluşmasını sağlayan InvenDO, Ocak 2016 tarihinde hayata geçirilen Doğuş Grubu Kurum İçi Girişimcilik programı. InvenDO’da hedef, Doğuş Grubu içerisinde fikri olan ekip arkadaşlarımızın ürünlerini geliştirip, ticarileştirmeleri için zemin hazırlamak. Ekip arkadaşlarımızın kişisel ve yönetimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş olan bu programda, grup içerisinde yenilikçi ve vizyoner düşüncenin ve fikir gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.



InvenDO desteğiyle hayata geçirilen Aktivido.com gibi projelerin teknik alt yapı desteği Doğuş Teknoloji tarafından sağlanıyor.



InvenDO’nun sürdürülebilir bir yapı ile hayatına devam etmesi ve tüm projeleri tek bir noktadan yönetebilmek adına Doğuş Holding iştiraki olarak 2017 yılında Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. kuruldu.

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