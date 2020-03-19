Bozcaada'da konaklama imkanına corona virüs engeli

Türkiye'nin turizm cennetlerinden bir olarak bilinen Bozcaada'da, tüm konaklama tesislerini belirli süre kapatma kararı aldı.

Her yaz binlerce turisti ağırlayan Bozcaada ilçesinde, corona virüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerinin, 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında, tedbir amaçlı kapatılması kararı aldı.



Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Yılmaz, 'Önemli Duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağandışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır. Varılan tam mutabakat neticesinde, ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek, viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla tedbiren, 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye Başkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen Madde 38/m (Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak) bendine istinaden belediye başkanlığımız tarafından ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin, 19 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır"

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