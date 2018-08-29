Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada'daki 5 bin yıllık üzüm bağları, bu yıl ilk kez hazırlanan proje ile agro turizm ile (tarım turizmi) tanıştı.



Son yıllarda üretim maliyetlerinin yüksekliği, yetişmiş insan gücünün azalmasıyla üretimi 9 bin tonlardan 5 bin tona kadar düşen "Bozcaada çavuşu"nun yeniden ayağa kaldırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için hazırlanan proje ile adada 12 bin dönüm alana yayılan üzüm bağlarında farklı bir telaş yaşanıyor.



Bozcaada Kaymakamlığının öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozcaada Bağ Üreticileri Birliği ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, adayı ziyarete gelenler iskeledeki kabul noktalarında kendilerine verilen hasır sepet, şapka, bandana, önlük ve bağ makasları ile üzüm bağlarına traktör römorklarında taşınıyor.



Yiyecekleri üzümlerin hasadını yapan ziyaretçiler, kendilerine eşlik eden müzisyenlerin darbuka ve klarnet nağmeleriyle eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Ortalama 6 kilogram üzüm toplanabilen sepetler için katılımcılar başvuru noktalarına 50 lira ücret ödüyor.



Bozcaada'nın müdavimleri arasında bulunan komedyen Ata Demirer'in projeye destek için bulduğu "Kargalar yimeden sen yi" sloganı, özellikle sosyal medyada büyük paylaşım alıyor.



Projeye katılanların twitter, facebook ve instagram hesaplarından "Bağda izin olsun üzüm yemeğe yüzün olsun", "Bozcaada çavuşu", "Tak sepeti koluna haydi bağ bozumuna" sloganlarıyla yaptıkları paylaşımlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "bağ bozumu" başlıklı sosyal medya hesaplarından anlık olarak yayımlanıyor.



"FARKLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK"

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, yaptığı açıklamada, adada 5 bin yıldır süren bağcılığın turizm nedeniyle geri planda kaldığını söyledi.



Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda hazırladığı Seyahatname'sinde "Buradaki gibi Çavuş Üzümü dünyanın hiçbir yerinde yetişmez" ifadesine yer verdiğini hatırlatan Akın, şöyle konuştu:



"Biz hazırladığımız proje ile adanın 5 bin yıllık serveti olan üzüm rekoltesini artırmak ve ziyaretçilerimize agro turizm yaptırmak için farklı bir çalışmaya imza attık. Bu sayede vatandaşlarımız üzümlerini kendileri bağdan toplama fırsatı buluyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu projeyi geliştirip sayıyı katlayarak Bozcaada'nın meşhur çavuş üzümünü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak üretimini arttırmayı, bizden sonra gelecek nesillere de bu üzümü ulaştırmayı hedefledik"



Akın, katılımcıların iskelede hazırlanan alanda kayıt yaptırıp sepetlerini ve bağ makaslarını teslim ederek traktörle bağlara ulaşmalarını sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Yanlarındaki darbuka ve klarnet eşliğinde bağ sahibiyle birlikte bağa gelen vatandaşlar burada önce çavuş üzümünü tanıyorlar. Sonrasında küçük bir eğitim ile bağ makası ile üzümlerini kendileri kesip sepetlerini dolduruyorlar. Bu ziyarette hem farklı bir deneyim yaşıyorlar hem de küçük bir Bozcaada turu yapıyorlar traktör römorkunda. Ziyaretçilerimiz tüm bu işlem için 50 lira ücret ödüyor"



"ADA HALKININ TÜMÜ BU PROJEYİ SAHİPLENDİ"

Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz de adada Bozcaada çavuşunun yanı sıra Karasakız, kuntra, karalahna, vasilaki ve merlot gibi türlerin de yetiştirildiğini hatırlattı.



Öz, projenin katılımcılar tarafından beğenildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Projenin fikir babası Sayın Kaymakamımız. Gittiği yurt dışı ziyaretlerinde buna benzer etkinlikler görmüş, 'Burada da yapmalıyız.' dedi ve işe başladık. Şu ana kadar 2 bin 500 kişi bu etkinliğe katıldı. Her geçen gün katılımcı sayısı artıyor. Projeyi önümüzdeki yıllarda geliştirme amacındayız. Ada halkının tümü bu projeyi sahiplendi. Buraya gelen ünlülerimiz de bizlere destek verdiler. Bozcaada Çavuşu önümüzdeki süreçte bu projeyle daha çok tanınacak ve daha çok piyasada olacak"

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