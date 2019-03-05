Akdeniz cruise turları genellikle 3 -7-10 gün arasında bir süreyi kapsıyor. Daha çok İtalya ve İspanya’dan hareket eden turların, İstanbul'dan uçuş düzenlemesini de yine cruise firmaları üstleniyor. Bu sayede aslında tüm ulaşım konusunun çözümü de yine tercih edilen firma tarafından hazırlanarak tatilciye kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

AKDENİZ'İN MAVİ SULARINI CRUİSE TURLARI İLE KEŞFEDİN



Cruise turlarında tatilcilerin en rahat ettiği konulardan birisi ise, valiz toplama derdine düşmeden birkaç ülke görme imkanı. Akdeniz cruise turlarında yemeklerin de Türk damak tadına yakın olması sayesinde adeta odadan çıkmadan birçok ülkeyi görerek hem dinlenme, hem de eğlenme imkanı doğuyor. Farklı deneyimler arayan gezginleri de her sabah, gemiden inip gönüllerince keşfedebilecekleri başka bir ülke karşılıyor. Üstelik birçok farklı ülkeyi ziyaret ederken, hep tanıdığınız kişilerle ve Türkçe rehberlik hizmeti ile gezmek de avantajlı bir tatil sağlıyor. Cruise gemilerinde tam pansiyon konaklamanın yanında gün boyunca gidilebilecek kafe barlar ya da gemide bulunan kişiler için animasyonlar da devam ediyor. Cruise turu seçerken yukarıdaki özellikleri kapsayıp kapsamadığını, ekstra ne tür hizmetler sunduğunu incelemek gerekiyor.



3 gecelik konaklamalarda kişi başı fiyatlar 1600 TL’den, 7 gecelik turlarda 3250 TL’den başlıyor. Cruise tatil hizmeti veren birçok şirket bulunuyor ve bu da beraberinde birbirinden farklı rotalar, birbirinden farklı gemi özelliklerini getiriyor. Bu noktada tatilcinin tercih edeceği tatil gemisini ve görmek istediği ülkeleri belirleyerek doğru satın almayı gerçekleştirmesi bekleniyor.



Cruise turlarının her birini tek platformda toplayan cruiseplanet.com.tr hem rotaları, hem gemi özellikleri, hem de fiyatları aynı ekranda gösteren bir cruise turu kıyaslama platformu. Verimli ve güzel bir tatil geçirmek için öncelikle doğru tatili satın almak gerekiyor. Bu yaz Akdeniz’i farklı bir cepheden görmek isterseniz cruiseplanet.com.tr sitesini inceleyebilir ve size uygun bir Akdeniz gemi seyahati seçebilirsiniz.