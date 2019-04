Sınır komşusu olmaları nedeniyle Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça ziyaret ettiği Edirne'de, havaların ısınmasıyla günübirlik ve konaklamalı turizm hareketliliği arttı. Sınır kapılarında önceki yıllarda gurbetçilerin giriş çıkışı nedeniyle görülen yoğunluk, yabancı turistlerin ziyareti nedeniyle artık yılın her günü gözlenebiliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda konaklamalı yabancı turist sayısının arttığını söyledi.



Hacıoğlu, şunları kaydetti:



"2018 yılında Edirne'ye gelen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanyalı turist sayısı 2 milyon 100 bin civarında. Bu insanların gelişi 'Edirne ucuz' diye değil, buraya gelmek bir alışkanlık oldu. Burada, kendi ülkelerinden daha kaliteli oteller var. Gastronomisi her damak tadına hitap ediyor. Alışveriş turizmi zaten ayrı bir çekim noktası. Müzeleri ziyaret eden 800 bin kişi içinde 50 bin kişilik bir yabancı turist sayısı var. Yani bizim müzelerimiz de onların ilgi alanı. Hamam kültürü müzesi Edirne'ye yapıldığında ilgi artacak. Çünkü hamam ziyaretine ve hamam sefasına gelen insan sayısı bir hayli arttı"

"BİR AVM'YE AYDA 1 MİLYON GİRİŞ"

Komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin kentteki işletmelere de önemli katkı sağladığını anlatan Hacıoğlu, "Otellerdeki doluluk oranı arttı ve alışveriş merkezlerindeki sirkülasyon çoğaldı. Aralık ayında bir alışveriş merkezine giren kişi sayısı 1 milyon. Edirne'ye gelen ziyaretçiler aradığını bulabiliyor. Alışveriş olarak, otel olarak, yiyecek-içecek anlamında istediklerini bulabiliyorlar. Bunların hepsinden daha önemlisi güler yüzlü sempatik insanları bulabiliyor. Edirne güvenli bir kent. Edirne sevecen, samimi ve rengarenk bir kent" dedi.



"YUNAN EĞLENMEYE BULGAR ALIŞVERİŞE GELİYOR"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente en çok Yunan ve Bulgar turistlerin geldiğini söyledi.



Bacıoğlu, Bulgaristan'dan daha çok alışveriş için ziyaretçi geldiğini anlatarak, "Yunan turistlerin büyük bölümü ise örneğin hamam kültürü ve gastronomi için geliyor. Akşamları restoranlarda sıklıkla Yunan turistleri görmek mümkün." diye konuştu.