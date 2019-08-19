Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinin de dahil olduğu 10-18 Ağustos'ta 210 bin kişiyi ağırladı.



Endemik bitkileri, doğası, havası ve koylarıyla dikkati çeken milli park, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.



Milli park girişinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle araçların saat 14.00'ten sonra girişine izin verilmedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Aydınlık, Karasu, Kavaklı ve İçmeler koylarında denizin tadını çıkardı.



Milli parkta görevli atlı jandarmalar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, yaptığı açıklamada, milli parka 10-18 Ağustos tatil döneminde 38 bin 700 araçla 210 bin 364 kişinin geldiğini belirtti.



Ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 40'lik artış yaşandığını anlatan Aşık, sadece bayram tatilinin ilk üç gününde parkı 105 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.