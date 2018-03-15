Çanakkale'nin 'bayraklı' köyü: Bigalı

Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. tümene 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyü, sokaklarındaki Türk bayraklarıyla ilgi görüyor.



Bir akaryakıt firmasının "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında restore edilen köydeki 70 evin duvarlarına 2006 yılında Türk bayrakları asıldı.



12 YILDIR BAYRAKLAR SOKAKLARDAN İNMİYOR



O tarihten itibaren bayraklara gözü gibi bakan köy sakinleri, yıprananları yenileyerek 12 yıldır sokakları Türk bayraklarıyla donatıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenlerin uğrak yeri olan ve hafta sonları 4 bin kişiyi ağırlayan 150 nüfuslu Bigalı köyü, bayraklar ile donatılması dolayısıyla "Bayraklı köy" olarak da anılıyor.



Bigalı Köyü Muhtarı Burhan Çetin, yaptığı açıklamada, köy tarihinin 1300'lü yıllara dayandığını belirterek, 1915'te Mustafa Kemal'in tümeniyle köylerinde karargah kurduğunu anımsattı.



"BAYRAKLARI ÖZENLE KORUYORUZ"

Çetin, 70 haneli köyün 2006 yılında restore edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köyümüzün evlerinde 70 Türk bayrağı asılı. Ayrıca meydandaki Atatürk heykelinin sağ ve sol yanında dikili 2 büyük bayrağımız var. Bu bayraklar 2006 yılından beri hiç inmiyor. Ben ve köy sakinlerimiz bayrakları özenle koruyoruz. Eskiyen bayrakları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve kaymakamlık tarafından gönderilen bayraklarla yeniliyoruz"

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN BAYRAK GELİYOR"

Bigalı köyünün Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anlatan Çetin, "Burayı ziyaret edenler köydeki Türk bayraklarını görünce çok etkileniyorlar. Bu dokunun korunması için bize Türkiye'nin dört bir yanından sürekli bayrak gönderiliyor. Ziyaretçilerimiz artık buraya 'Bayraklı köy' demeye başladı" dedi.

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