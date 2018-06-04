Bu yıl sekizincisi verilen sertifika, geçen yıl TripAdvisor’da olağanüstü gezgin yorumları alan işletmelere verilen bir ödül. Mükemmellik Sertifikası, müşterilere sürekli olarak kaliteli deneyim sunan tüm dünyadan konaklama yerleri, restoranlar ve gezilecek yerlere verilmekte.



MİSAFİR MEMNUNİYETİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ



Dünyanın en büyük seyahat portallarından biri olan TripAdvisor tarafından böyle bir ödül almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Cape Bodrum Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Nasırlıoğlu, “Seyahat tutkunlarının en çok takip ettikleri, alanındaki en geniş işletme kaydına sahip böyle bir kuruluş tarafından ödüllendirilmek bizim için mutluluk verici. Biz de Cape Bodrum olarak hizmet kalitesi, personelin ilgisi, otelimizin konumu, yemeklerin lezzeti, kısacası misafir memnuniyetini tam anlamı ile yaşatabilmemiz sebebiyle bu ödülü aldık.

TripAdvisor, 600 milyonu aşkın yorum ve görüşün bulunduğu bir platform. Günümüzde birçok kişi tatile çıkmadan önce gitmeyi düşündüğü yer ya da konaklama tesisleri hakkında bilgiyi internet üzerinden edinmek istiyor ve online rezervasyon kanalları bu süreci çok kolaylaştırmış durumda. İşletmeciler açısından ise online kanallar, potansiyel müşterilere ulaşma metodlarında sektörü yeni bir döneme taşıdı. Online kanallar üzerinden otelimize ulaşıp rezervasyon yapan misafirlerimizin sayısında önemli bir artış var. Ve böylesi önemli bir platformda dünyanın en büyük seyahat sitesinden böyle bir ödül almak da bizlere gurur verdi” diyerek aldıkları Mükemmellik Sertifikası ile ilgili düşüncelerini paylaştı.



Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Gündoğan’da yer alan ve farklı kategorilerde 110 odası bulunan Cape Bodrum, eşsiz kumsalı, tümü deniz manzaralı odaları, sonsuzluk havuzu ve denizin renklerini yansıtan cam dış mimarisiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda yiyecek-içecek, sportif faaliyetler, organizasyonları ile de fark yaratıyor.



TripAdvisor Sektörel Pazarlama Başkan Yardımcısı Heather Leisman da TripAdvisor’ın gezginlerden sürekli olarak övgü dolu yorumlar ve beğeniler alan işletmelere verilen 2018 Mükemmellik Sertifikası kazananlarını duyurmaktan heyecan duyduğunu belirterek “Bu sertifika, müşterilerle etkin şekilde ilgilenen ve gezginlerin mükemmel seyahatlerine karar verip güvenle rezervasyon yaptırmalarına yardımcı olmak için müşteri yorumlarını değerlendiren işletmeleri resmî olarak takdir etmemizin bir aracı” dedi.



Mükemmellik Sertifikası'nda, gezginlerin 12 aylık dönemde TripAdvisor'da paylaştığı yorum ve görüşlerin kalitesi, sayısı ve güncelliği dikkate alınıyor. Bir işletmenin bu ödülü almaya uygun olması için toplam TripAdvisor baloncuk puanının beş üzerinden en az dört olması, minimum yorum sayısına ulaşmış olması ve TripAdvisor’da en az 12 aydır kayıtlı olması gerekiyor.