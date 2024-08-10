Cehennem Deresi Kanyonu'na ilgi yoğun

Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kanyonu ziyaret eden turistler, bölgenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.



Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Kanyona büyük bir ilgi var. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi burada ağırlayabiliyoruz. Onlara burada tur yaptırıyoruz. Herkesin burada heyecan dolu anlar yaşayabileceği bir alan. Burada uçurtma, yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinlikler yaptık. Burası adrenalin tutkunları için de biçilmez bir yer. Herkesi gelip görmeleri için davet ediyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin ziyaretçimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu da yurt dışından gelenler oluşturuyor" diye konuştu.



Kanyonu görmek için geldiğini söyleyen Mehmet Karataş, "Bursa'dan geliyorum. Kanyonu gezip, yakından görmek için yaklaşık 1600 kilometrelik bir yoldan geldim. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.



İstanbul'dan kanyona gelen Beyzanur Karakuş da "Çok yorucu ama güzeldi. Beklemediğim kadar yüksekti. Merdivenlerle en tepeye kadar ulaştık. Güzel bir manzara vardı, çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.