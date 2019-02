Almanya’da şehir yaşamının stresinden bıkan ve hayatlarında köklü bir değişim yapmak isteyen Mika ve Uwe Nagel çifti, ani bir kararla önce başkent Berlin’deki düzenlerini geride bırakarak Bavyera eyaletindeki bir köye yerleşti. Burada bir süre yaşayan gezgin çift, doğada yaşayabilecekleri en güzel yeri bulma hayaliyle dünya turuna çıktı.



Ceplerinde tek kuruşları olmadan yolculuk yapan Nagel çifti, gittikleri ülkelerde ev temizliğinden çatı tamirine kadar çeşitli işler yaparak kendilerini misafir eden kişilere yardımcı oldu, böylece kalacak yer, yemek ve duş gibi ihtiyaçlarını karşıladı.



Gittikleri yerlerde zaman zaman kısa süreli işler bularak çalışan çift, ihtiyaç olması halinde kazançlarını ulaşım masrafları için harcıyor.



Eşiyle birlikte Bulgaristan’ı gezdikten sonra Türkiye’ye gelen Mika Nagel, ülkedeki son durakları Gaziantep’te yaptığı açıklamada, Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’yı gezdiklerini söyledi. Nagel, “Aslında amacımız dünyadaki tüm insanların aynı olduğunu göstermek. Aramızda hiçbir fark yok. Aslında bütün insanlar bu harika dünyada tek bir ailedir” dedi.



Nagel, seyahatlerini sosyal medya hesaplarından duyurduklarını, dünyanın herhangi bir köşesinden kendilerine gelen daveti, imkanları dahilinde değerlendirdiklerini dile getirerek, “Dünya turunda gideceğimiz ülkeleri biz belirlemedik. Aslında akışına bıraktık diyebiliriz. Çünkü cebimizde para olmadan bu yolculuğa çıkmayı planlıyorduk. Yanımıza aldığımız tek şey sevgiydi” diye konuştu.

Her zaman Asya ülkelerine gitmeyi hayal ettiğini anlatan Nagel, “Türkiye benim için Asya’ya açılan bir kapı. İstanbul’u gördüğümde rüyamın gerçek olduğunu hissettim” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de İstanbul, İzmit ve Antalya’yı gördüklerini belirten Uwa Nagel da, Antalya’da 9 hafta kaldıklarını ve burada hortum nedeniyle evi zarar gören birinin çatısını tamir ettiklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:



“Biz insanlara o an neye ihtiyaçları varsa o konuda yardım etmek istedik. Bu bazen çatı tamiri oldu, bazen de ev temizliği ve yemek pişirmek gibi şeylerdi. En önemlisi bunları karşılık beklemeden yaptık. Ancak Antalya’da tanıştığımız kişiler bizimle her şeylerini paylaştılar”



Türkiye’den sonra İran ve Hindistan’a gitmek istediklerini aktaran çift doğayla iç içe yaşayabilecekleri bir yer bulana kadar maceralarına devam edeceklerini belirtti.



Nagel çifti, son olarak Gaziantep’te yaşayan Slovenyalı Martin Ule tarafından misafir edildi.



Ule, gezgin çiftin dünya görüşlerinden çok etkilendiğini ve kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşarak kentte misafir ettiğini söyledi.

