Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçilerin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi öngören kararnameyi imzaladı.



“Çernobil, Ukrayna için olumsuz bir şeydi şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy'nin imzaladığı kararnamede, Çernobil’e giriş için turistlerin yaptıkları başvuruların üç gün içinde Ukraynalı memurlar tarafından incelenerek karara bağlanması ve girişi reddedilen kişilere de, red nedeninin açıklanması öngörülüyor.

Kararname ayrıca, Çernobil bölgesine yeni giriş noktalarının kurulmasını ve mevcut olanların iyileştirilmesini, yeni yürüyüş alanlarını, yeşil alanlar oluşturulması ve mobil telefon ağının güçlendirilmesi çalışmalarını içeriyor.



Ukrayna Devlet Başkanı, Çernobil’in doğanın insan eliyle gelen bir facia sonrasında yeniden canlandığı bir yer olduğunun altını çizerek, “Bunu turistlere, tarihçilere ve bilim insanlarına göstermeliyiz” dedi. Zelenskiy, ayrıca bu bölgeyi, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin eğitim amaçlı ziyaretine açacaklarını kaydetti.



26 Nisan 1986’da, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralı reaktöründe meydana gelen patlama, dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olmuştu. 31 kişinin hayatını yitirdiği kayıtlara geçmiş, yüzbinlerce insan sızıntının etkisini yaşamıştı. Radyasyon bulutları, Türkiye de dahil olmak üzere, çevre ülkeleri etkisi altına almıştı.

VİDEO: ÇERNOBİL'E TURİST AKINI