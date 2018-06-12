Doğayla iç içe konumuyla çevre dostu bir otel olan NG Sapanca, 4 yıldır destek verdiği, Sapanca Ultra Maraton’da bu sene anlamlı bir çevre projesine de imza attı. "Temiz doğa için koş" sloganına başta NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve otel ekibi destek verirken, maratona katılan atletler de koştukları alanlardaki çöpleri topladılar.

NEFES KESEN MARATONUN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Toplam 832 atletin katıldığı Sapanca Ultra Maraton’da, katılımcılar seviyelerine göre, 9K, 35K ve 55K koştu. Birbirinden farklı ve zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, aynı zamanda Sapanca’nın eşsiz doğasında keyifli bir maratona imza attı. 812 kişinin yarıştığı maratonda, 9K parkurun kazananları Ceren Çiçek ve Mustafa Araç olurken, 35k’da ise Elena Polyakova ve Ozan Hoşyılmaz oldu. NG Sapanca Oteli'nden başlayıp Kartepe zirvede biten 55k’lık zorlu parkurun kazananı ise Rachel Overıngton ve Murat Kaya oldu.

ÇEVREYE DUYARLI MARATON

İsveç'te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan "Plogging", “Koşarken çöp topla!” trendi bu yıl Sapanca Ultra Maraton’a katılan sporculara deneyimlettirildi. Spor ve çevre hassasiyetini bir araya getiren uygulama çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirme amacıyla spor tutkunlarıyla buluşturuldu. Uygulama çerçevesinde koşu parkurlarında belirli aralıklarla çöp poşetleri konularak, sporcular belirlenen noktalarda durarak çevrede bulunan atıkları topladılar.

