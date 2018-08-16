Türkiye'ye bu yılın ilk ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel hazineleriyle de ilgi gören Türkiye, son dönemde yoğun şekilde turist ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre 2018'in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye'yi tercih etti.

BİR ŞARKI TURİST SAYISINI ARTIRDI

Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti.



Türkiye'nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı. Çinli turist sayısındaki bu artışta ülkedeki tanıtımların yanı sıra sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan şarkısı etkisi oldu.



'SENİ ROMANTİK TÜRKİYE'YE GÖTÜRMEK İSTİYORUM SEVGİLİM'



Çin'in en bilinen sanatçılarından Zhang'ın "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum sevgilim" adlı şarkısının videosu son dönemde müzik kanallarında yaygın olarak yerini aldı. Şarkıyı sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Çinliler, merak ettikleri Türkiye'ye gelmeye başladı.

Artan tanıtım faaliyetleri sonrası Türkiye'yi tercih eden Çinliler daha çok Pamukkale, Bergama, Efes, Kapadokya gibi tarihi yerleri rotasına aldı.



Çinlilerin vazgeçilmezleri arasında bulunan İstanbul ise seyahat defterlerinin ilk sırasında bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında Çin'den Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik eylem planı bu rakamların daha da artmasını sağlayacak.



"ARKADAŞLARIMA TÜRKİYE'YE GELMELERİNİ TAVSİYE EDECEĞİM"



İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi alanları gezen Çinli Xuan Yen Yii, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelme kararını, ülkesindeki bir televizyon programındaki tanıtımı izledikten sonra aldığını söyledi.

Bergama'yı çok beğendiğini dile getiren Yii, şöyle konuştu:



"Çinli sanatçı Zhang'ın Türkiye'ye yönelik hazırladığı şarkı ülkemizde çok popüler. İnsanlar bur şarkıyı dinledikten sonra Türkiye'ye yönelik ziyaret planları yapmaya başladı. Bu tura da Bergama'yı görmek için katıldım. Çin'e gidince oradaki arkadaşlarıma Türkiye'ye gelmeleri yönünde tavsiyelerde bulunacağım. Daha önce Roma ve Helenistik döneme ait eserleri görmemiştik. Arkadaşlarımın da bunları görmesi için çaba sarf edeceğim"



"BİR DAHAKİ GELİŞİM KIŞIN OLACAK"

Xocai Wiyn ise arkadaşlarının tavsiyesinin yanı sıra internet sitesindeki tanıtımlardan etkilenerek Türkiye'ye geldiğini ifade etti.



Bir kez daha Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlatan Wiyn, "Bir dahaki gelişim kışın olacak. Özellikle balona binip Pamukkale'yi üsten görmeyi çok merak ediyorum. Henüz yemeklere alışamadık ama zamanla alışacağız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.