Corona virüs salgını sonrasında bu yaz otellerde neler değişecek?

Corona virüs salgını sonrası yeni dönemde hemen birçok işi otellerde kendi başınıza yapacaksınız. İşte detaylar...

"ABD Otel ve Konaklama Derneği" tarafından açıklanan yönergeye göre, artık resepsiyonlarda görevliler pleksiglas bariyerlerin arkasında olacak. Maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Otele giriş-çıkış işlemlerinizi online yani kendi başınıza yapacaksınız.

Bavullarınızı taşıyacak bellboy artık yok. Konuklar anahtarsız ve temassız giriş-çıkış ile az sayıda kişiselleştirilmiş etkileşim yaşayacak.

Aracınızı park edecek vale hizmeti de diğerleri gibi bu yaz itibariyle geçici olarak durdurulan hizmetler arasında.

Otel asansörlerini en fazla 4 kişi kullanabilecek. Ancak metrekare hesabına göre bu 2 kişiyle sınırlandırılabilir.

Kahvaltı, atıştırmalık, ikindi büfesi ve mini bar artık olmayacak.

SPA, hamam, havuz gibi ortak etkileşimin yoğun olduğu mekanlar geçici olarak kapalı kalacak.

İspanya'ya gidelim... Plajlarda uygulanacak sosyal mesafe-fiziki paylaşım alanı animasyon filmi ile otel sahibi ve işletmecilerine duyuruldu.



Temizlik ve hijyen alanında adeta kendi adını bir markaya dönüştüren Singapur ise, "SG Clean Yönergesi" ile otellerde uyulacak salgın önlemlerini açıkladı.



Buna göre, dezenfekte için kullanılacak kimyasallardan, ultraviyole temizlik araçlarına, kapı girişlerinde müşterilerin ateşlerini ölçecek tarama cihazlarından, odalarındaki havalandırma tertibatının filtresine kadar pek çok farklı önleme ilişkin standartlar uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı.

Yönergede, konuk odaları ve ortak alanları temizlemek için elektrostatik püskürtücüler ve ultraviyole teknoloji kullanılacağı belirtildi.

Konukları ve otel personelini ayırmak için ön masalarda pleksiglas bariyer zorunluluğu gerektiği vurgulandı.



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