Çorum mutfağından güzelleme: İskilip dolması

İlişkili Haberler Keşfedilmeyi bekleyen mutfak: Çorum

Çorum'da yüzyıllar öncesinden gelen lezzetlerin yaşatıldığı tarihi Katipler Konağı'nda en çok rağbet gören yemeklerin başında İskilip dolması geliyor.



Bakır kazanda, özel bir bez torbaya doldurulan pirincin, kazanın altındaki et suyuna temas ettirilmeden, düdüklü tencere usulüyle kazanın kenarları hamurla kapatılarak saatlerce pişirilmesiyle yapılan İskilip dolması, görüntüsüyle iştah kabartırken lezzetiyle de damak çatlatıyor.

Tarihi Katipler Konağı'nın işletmecilerinden Fevziye Duran, sefer yemeğinin, Çorum'un yöresel yemeklerinin başında geldiğini söyledi.



Tarihi konakta Osmanlı mutfağını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Duran, İskilip dolmasını asırlar öncesindeki gibi yaptıklarını belirterek, "Paşaların sefere çıkmadan önce tercih ettiği yemek, lezzetli ve pratik. Konağı 23 yıldır kızlarımla birlikte işletmekteyiz. Bu tarihi yapıda 500 yıllık İskilip dolmasını geleneksel yöntemlere uygun bir şekilde yapmaya devam ediyoruz" dedi.