Cruise gemilerin yeni rotası Akdeniz

Son dönemde neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde görülen corona virüs salgını sonrası Seyşeller Cruise gemilerinin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



CNN International’da yer alan habere göre alınan karar kapsamında 2021 yılına kadar Cruise gemileri Seyşeller’e sefer yapamayacak.



Dünya Banksı verilerine göre ülkenin en büyük ikinci ekonomik endüstrisi olan turizmde bu karar sonrası ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor.



2013 yılında önde gelen Cruise şirketleri ile pek çok anlaşma imzalayan Seyşeller gemi turizminin önde gelen lokasyonlarından birisi haline gelişti.



Seyşeller’in bu kararı sonrası cruise gemilerinin Akdeniz’deki operasyonlarını artırması bekleniyor.



Seyşeller’in hava yolu ile adaya gelen turistler için bezer bir yasak getirip getirmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

