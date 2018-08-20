Bu yaz Kurban Bayramı'nın, turizm sezonunun en yoğun dönemine (ağustos ortası) denk gelmesi ve idari izinle tatilin 9 güne uzatılması İzmir'in Çeşme ilçesinde, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Çeşme, Alaçatı bölgesindeki tüm turistik otel, butik otel ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranı yakalandı. Bayram tatilinde gelecek günübirlikçilerle Çeşme nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Çeşme Belediyesi tarafından tatilcilerin huzurlu ve stresten uzak bir tatil yaşaması için bütün önlemlerin alındığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Belediyemizin kadrosunun 40 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm çalışanlarımızın özverisiyle bayram tatillerinde bir milyonu aşan nüfusa da aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı tatili için ilçemize gelecek tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri aldık" dedi.



EMNİYET EKİPLERİ ARTTIRILDI

Çeşme'ye bayram tatili için gelecek tatilcilerin huzur ve güveni için emniyet tedbirleri de alındı. 9 günlük bayram tatilinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den gelecek takviye ekiplerle güçlendirilecek. Çeşme otoyolu girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde 24 saat görev yapacak olan emniyet ekipleri, Çeşme'deki yollarda ve eğlence yerlerinde denetimleri artıracak.



OTELLER 'STOP SALE' VERDİ

Çeşme'nin resmi nüfusu 41 bin

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de yaptığı yazılı açıklamada, erken seçimin yapıldığı Haziran ayı dışındaki aylarda geçen yıla göre yüzde 30'lara varan yükseliş olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu yükselişi ağustos ayında da görüyoruz. Hatta, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle, Çeşme - Alaçatı otellerimiz ekseriyetle o döneme 'Stop- Sale' (satışları geçici olarak durdurma) vermiştir. Turizmimizin ilk aylık dilimine baktığımızda; 2018 turizm sezonuna yüksek beklentiyle başladık; zira 2016 ve 2017 yıllarında global olarak Türkiye turizm hareketinde ve cirosunda tarihinde yaşamadığı kayıpları verdi. Dolayısıyla, 2017 yılı sonunda toparlanmaya başlayan turizmimiz, 2018 yılı için tüm paydaşlarda yüksek beklenti ümitleri vermiştir. Bu ümitlere devletimizin turizm üzerindeki olumlu açıklamaları ve koyduğu hedefler de etkili olmuştur. 2018 yılının son 6 ayında beklentiler karşılanmıştır. Ancak, 24 Haziran erken seçim kararı, hem makro düzeyde ekonominin moralini bozmuş, hem de turizmdeki hızı düşürmüştür. Ancak, seçim sonrası hızlı bir şekilde toparlanan turizm, özellikle Temmuz ayında 2014-2015 yılları seviyesine ulaşmıştır. Mevcut istikrar iklimi devam ederse, beklentilerin üstünü test edebiliriz.



ALAÇATI SOKAKLARI YİNE DOLUP TAŞACAK

Alaçatı İzmir ve çevresinden gelen günübirlik meraklılarla büyük yoğunluk yaşıyor.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri de yazılı açıklama yaparak, "Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun gündem, ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler derken yazı yarıladık. Geçen üç yıl hem ülkemiz, hem de halkımız açısından hiç kolay olmadı. Sezon başında ramazanın denk gelmesi peşinden seçim sonra sınavlar, hatta seçimin ikinci tura kalma olasılıklarına göre bile plan yapan birçok misafirimiz vardı bu yıl. Bu yoğun gündem karmaşası, insanlar üzerinde yarattığı stres ve ekonomik sıkıntılar tabi göz ardı edilemez. 8 Temmuz sonrası Alaçatı Çeşme bölgesinde hafta arası dahil, inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Şimdi bayram tatilinin 9 güne uzaması, hatta sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da Perşembe gününe denk gelmesi, bayram yoğunluğunu tercih etmeyen misafirlerimiz için uzun hafta sonu tatili, ikinci bir fırsat diyebiliriz. Sezonun geç başlamasının ardından, bayram tatili ve sonrasında gelen 30 Ağustos, biz turizmcilerinde yüzünü güldürdü diyebiliriz" diye konuştu.



'EYLÜL'DE PATLAMA OLACAK'

Aynı zamanda bir otelin genel müdürü olan ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Çeşme, bu bayrama daha erken hazırlandı. Bayrama bir ay kala ciddi doluluklara ulaştık. 9 günlük bayram tatilinin bütün konaklama yerlerinde tam dolu olarak geçeceğine inanıyorum. Temmuz ayı da yüzde 90-95 bandındaki dolulukla geçti. Çeşmeli turizmciler olarak bu sezondan memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Eylül ve Ekim aylarının da iyi geçmesini bekliyoruz. Ama özellikle Eylül ayında geçen yıla göre bir patlama bekliyorum. Okulların açılacak olmasına rağmen beklentim yüksek. Eğer iptaller olmazsa, rezervasyonlarımızdan bu sonucu çıkarabiliyorum. Çeşme'de bundan sonra geriye dönüş yok. Bir önceki yılı aramayacağız diye düşünüyorum. Havayolu projesi, İstanbul-İzmir yolunun 3,5 saate düşecek olması, altyapının yenileniyor olması, Çeşme'yi çok farklı bir yere taşıyacaktır. Termal turizmi de gerçekleştirilebilirse, kış aylarında dış pazarı Çeşme'de görebileceğiz. Duyduğumuz kadarıyla termal yatırımla ilgili projeler bitmiş, temel atma aşamasına gelinmiş. O da gerçekleşirse Çeşme'nin önü tamamen açılır" diye konuştu.

BİR YOL HİKAYESİ: ÇEŞME&ALAÇATI

BİR BAYRAM KLASİĞİ: TRAFİK Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer konacak