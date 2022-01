Diyarbakır’da birçok noktada ‘Namazgah’ olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yaparken bünyesinde her medeniyetten tarihi dokuları da bulunduruyor. Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü ve Sultan Abdülhamid Han döneminin tahta çıkışının 25’nci yılında bir takım yapılarının açılışı aynı gün yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.



Bugün birçok vatandaşın her gün basıp geçtiği birkaç noktanın döneminde “Namazgah” olarak kentte hizmet veren yerler olduğu tespit edildi.



Sur ilçesinde Fetih Kapısı’nın tam karşısında Sanayi Mektebi, Hamidiye Çeşmesi yapı ve Namazgah yeri, 1900 yıllarında şenliklerle açıldığı belirlendi. Kentte gelen vatandaşların ve tüccarların Anadolu’nun birçok yerinde olan bu namazgahlardan faydalandığı tespit edilirken Diyarbakır, bu anlamda On Gözlü Köprü civarı, Hz. Süleyman’ın batısı ve Şeyh Mehmet Namazgahı olarak dört nokta bulunduğu belirtildi.



