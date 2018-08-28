Sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da doğa tutkunları Çermik'teki Şeyhandede Şelalesi'ne giderek vakit geçiriyor.



Kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler bir yandan da biriken gölette yüzme fırsatı buluyor. Şelaleye Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi geliyor.



"BU TARZ YERLERİN CİDDİ BİR TANITIMA İHTİYACI VAR"

Şelaleye Diyarbakır'dan gelen Ünal Aldemir, kentin terör olaylarıyla anıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çok üzücü bir durum. Diyarbakır’ın, manevi atmosferiyle beraber, tarihi ve tabiat harikası olan yerleriyle keşfedilmesi gerekiyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevre ilçelerden buraya gelip, burada doğanın tadını çıkaran insanlar var. Bu tarz yerlerin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Valilik, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, belediye ve kaymakamlıkların burasıyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Böyle yerlerin Türkiye’ye tanıtılması çok güzel olur"



Arkadaşlarıyla pikniğe gelen Turan Polat da "Burası çok güzel. Çevre il ve ilçelerden gelenler de var. Özellikle hafta sonları çok kişi geliyor. Burada insanlar mangal yakıyor, eğleniyor. Şelalesiyle burası çok güzel ve serin bir yer" dedi.



Bazı küçük bakımlarla şelalenin bir turizm merkezi olabileceğini söyleyen Harun Ak ise, şelaleyi çok beğendiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Diyarbakır'da böyle güzel yerlerin turizme kazandırılması gerekiyor. İnsanlarımız başka yerlere gitmek yerine buraya gelebilir. İmkanlar iyileştirilirse buraya daha çok insan gelir. Burası suyuyla ve ağaçlarıya çok doğal bir yer"