Doğu Ekspresi'nin ünü yurt dışına taştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı turistleri de ağırlıyor.



Tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk 25 saatte tamamlanıyor.



Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor.



İngiltere, Fransa, Irak, Almanya gibi ülkelerden gelen yabancı turistler de fenomen olan Doğu Ekspresi treni ile Kars'a seyahat ediyor. Eğlenceli vakit geçiren turistler kimisi oyun, kimisi müzik dinliyor, kimisi ise kitap okuyarak yolculuğun tadını çıkartıyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'dan Doğu Ekspresi seferini duyan Stephen Hargrave, yolculuk yapmak üzere Ankara'ya gelenlerden. Ankara'dan tren biletini alan Hargrave, Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparak Kars'a ulaştı.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

İngiliz Stephen Hargrave, geçen yıl Türkiye'ye geldiğini ve İzmir'i gezdiğini ifade ederek "Türkiye'ye geldiğimde İzmir tarafına gittim, çok farklı bir Türkiye görmüştüm ama şimdi gördüğüm Türkiye ondan tamamıyla farklı bir Türkiye. Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum" dedi.



Doğu Ekspresi ile eğlenceli bir yolculuk yaptığını, İzmir'de görmediği karı yolculuk sırasında gördüğünü anlatan Hargrave, şöyle konuştu:



"Bu seyahatte hem kar görebiliyorum hem ırmak suları hem de dağları görebiliyorum dolayısıyla çok farklı bir manzarayla karşılaştım ve Kars'a gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Herkese ve İngiltere'deki arkadaşlarıma, bütün yabancı turistlere bu seyahati tavsiye ediyorum. Bir ülkenin turistlik yerlerini görmek çok kolay ama alışmışın dışına çıkılması çok farklı şeyler gösteriyor insana. Bunu yaptığım için de mutluyum. Kars'ta tarihi geçmişi olan bir yer hem onu görebilmek hem de onu yaşayabilmek çok güzel"

Londra'dan gelen Lale Hamleci ise popüler olan Doğu Ekspresi'yle seyahat için yola çıktığını ve çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Uzun zamandan beri Türkiye'ye geliyorum hep Kars'a gelmek istedim. Son zamanlarda da haberlerde gördüğüm Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuktu. İlgimi çekti ilk fırsatta biletimi alıp yolculuğa çıktım çok güzel ve keyifli bir seyahat. Türkiye'miz kadar güzel bir memleket yok, her gittiğim yerde Türkiye'm diyorum ve bu seyahatin bir parçası olmak gurur veriyor"

DOĞU EKSPRESİ'NİN ÜNÜ YURTDIŞINA TAŞTI