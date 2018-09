Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğinde sarp ve kayalık alana kurulu Sümela Manastırı, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.



Eşsiz manzarası ve turizm alternatifleriyle her dönem yerli ve yabancı turistlerden rağbet gören manastır, yöreye gelen ziyaretçilere trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı olanaklar de sunuyor.



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

SEYİR TERASI'NDAN SÜMELA'YA BAKIŞ

Yöreye gelen turistler, Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı'nı gezerken hem Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor hem de bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı farklı açıdan görebiliyor.



Bölgenin Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor.



Sümela Manastırı'na kolay ulaşım için yapılacak teleferikle hem trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere farklı bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.

"TURİSTLERİN SÜMELA'DA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü, bu ilginin ziyarete kapalı olmasına rağmen sürdüğünü söyledi.



Ayvazoğlu, şöyle devam etti:



"Sümela Manastırı 2015 yılının eylül ayından itibaren restorasyon için kapatılmıştı. Çalışmaların başladığı 2016 yılından şu ana kadar her ne kadar restorasyon devam ediyor olsa da gelen ziyaretçilerimiz Sümela'yı görme imkanı bulmuştur. Altındere Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan manastırımız zaten durduğu yer itibarıyla insanlarımızı cezbediyor ve pek çok yabancı da burayı ziyaret etme ihtiyacı hissediyor"



Manastıra gelen ziyaretçi sayısına da değinen Ayvazoğlu, "Sümela Manastırı restorasyona kapalı olmadığı dönemde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bunun yaklaşık 100 bini yabancılardan oluşmaktaydı. Biz 2018 yılı itibarıyla 8 aya baktığımızda şu an yaklaşık 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Ziyaretçilerimizin yaklaşık 100 binini yine yabancı turistler oluşturmakta" diye konuştu.



Sümela Manastırı'nı ziyaret eden turist sayısının giderek artacağını belirten Ayvazoğlu, yıl sonuna doğru 500 binin üzerinde turisti ağırlamış olacaklarını kaydetti.



Ayvazoğlu, kısa süre içeresinde manastırdaki tadilatı tamamlayıp daha önce içeresine girildiği halde gezilemeyen pek çok noktaya da ziyaretçileri ulaştırmak ve turistlerin Sümela'da daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

"SÜMELA BİZİM İÇİN BİR KÜLTÜREL DEĞER VE ÜRÜNDÜR"

Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı daha cazip hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'a geldiklerinde Sümela Manastırı'nı çok hızlı şekilde hizmete açmayı planladıklarını ifade etmişti. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı Rölöve Bölge Müdürlüğümüzle hızlı şekilde devam ettiriyoruz ve inşallah Sümela Manastırı'mızı ziyaretçilerimize açmayı planlıyoruz" dedi.



Sümela Manastırı ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu belirten Ayvazoğlu, şunları söyledi:



"Biz ilk bölümü tamamladık, Sümela Manastırı'nın tamamını açtık algısı var şu an pek çok yerde. Böyle bir olay yok şu an itibarıyla sadece var olan ve büyük tehlike arz eden ilk bölümdeki kayaları temizlemiş bulunmaktayız ve oradaki tahrip olan yapıların onarımı devam etmekte. Dolayısıyla ilk bölüm en kısa sürede, 1 ay, belki 1,5 ay sonra tamamlanmış olacak ve diğer bölümdeki çalışmalar da hızlı şekilde devam edecektir"

Ayvazoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Sümela Manastırı'ndaki çalışmalarla ilgili detaylı rapor sunacaklarını ifade ederek, "Bu çalışmaların sonunda hedefimiz tabii ki Sümela Manastırı'nı hızlı şekilde turizme kazandırmak, Trabzon'a gelecek yabancı turist potansiyelini artırmak ve kentin, temel geçim kaynağı olan turizmden daha fazla pay almasını sağlamaktır. Onun için Sümela bizim için bir kültürel değer ve üründür" diye konuştu.



Sümela Manastırı için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden teleferik projesi olduğunu anımsatan Ayvazoğlu, teleferiğin Sümela Manastırı'na farklı bir renk katacağını da sözlerine ekledi.

VİDEO: SÜMELA YENİDEN ZİYARETE AÇILIYOR