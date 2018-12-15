ABD'li arkeologlar 'Drakula' olarak bilinen Voyvoda III. Vlad Tepeş'in Romanya'nın Hunedoara şehrinde esir tutulduğu Corvin şatosunda radarla tarayarak bazı araştırmalar yaptı.

Yapılan tarama faaliyetlerinin sonucunda şatonun temelinde daha önce kimsenin bilmediği birkaç odanın izlerine rastlandı.

Princeton Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Isabel Morris konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Drakula'nın tek bir işkence odasına dahi rastlamadık ancak 17. yüzyılda yapıldığını tahmin ettiğimiz bir binanın izlerine rastladık". dedi.

Binanın büyük ihtimalle idari amaçla kullanıldığını belirten Morris, izlerine rastlanan bu yeni binanın şatonun eski halini canlandırmaya yardımcı olacağını söyleedi.

Öte yandan, şatoyu uçurumun kenarında ayakta tutan taş dayanakların da bu araştırmalar sonucu tespit edildiğini ifade eden Morris, bu bulgular sayesinde şatonun restorasyonu için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Bilindiği üzere, Corvin şatosunun tam birharitası mevcut değil. Bu da araştırma süreçlerini ve restorasyonu oldukça zor sokuyor.