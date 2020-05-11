Dünyadaki destinasyonların yüzde 72'si uluslararası turizme kapalı

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (DTÖ)'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı dünyadaki destinasyonların yüzde 100'üne denk gelen 217 ülkede seyahat kısıtlamalarının devam ettiği, bu ülkelerin 156'sında (yüzde 72) ise sınırların uluslararası turizme tamamen kapalı olduğu bildirildi.



Corona virüsün uluslararası turizme etkisiyle ilgili 27 Nisan'dan bu yana yapılan bir araştırmayı yayımlayan DTÖ, seyahat kısıtlamalarının, destinasyonların yüzde 75'inde son 3 aydır, yüzde 25'inde ise son 2 aydır uygulandığını duyurdu.

Şimdiye kadar hiçbir destinasyonda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuyla ilgili uluslararası görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



DTÖ, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, corona virüsten dolayı 2020'de dünyada turist sayısının bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 80 azalacağı öngörüsünde bulunmuştu.



DTÖ, bu yıl uluslararası turizmde, "850 milyon ila 1 milyar 100 milyon turist kaybı, 910 milyar ila 1,2 trilyon dolarlık ekonomik kayıp ve 100 milyon ila 120 milyon arasında iş kaybı" tahmin ediyor.

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