İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ülkeler

Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucu oluşturulan Dünya Mutluluk Raporu'nda iki yıldır 'dünyanın en mutlu ülkesi' ilan edilen Finlandiya, sahip olduğu mutluluk madenini gelire dönüştürmeyi planlıyor.

Visit Finland adlı bir turizm organizasyonu tarafından Rent a Finn (Bir Finlandiyalı Kirala) adı verilen proje dahilinde ülkeye gelecek olan turistlere yerinde mutluluk pratiği yapma imkanına sahip olacak.

Projede gönüllü olarak yer alan Finlandiyalı 'mutluluk rehberleri', ülkeye gelen turistlere ülkenin en güzel yerlerini gezdirip, doğal güzelliklerini tanıtacak.

Projenin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mutluluk sırrımız doğamız, abartısız. Diğerleri terapiye giderken Finlandiyalılar bir çift lastik bot giyip ormanlara gidiyor. Şimdi işi, en iyisinden öğrenme zamanı" ifadeleri yer alıyor.



Şimdilik proje için sekiz Finlandiyalının gönüllü olduğu belirtiliyor. Seçilecek rehberin konumuna göre, başkent Helsinki'nin yanı sıra Lapland, Archipelago ve Lakeland gibi yerlerde konaklama yapılabilecek.

Bedava mutluluk tatili için başvurunuzda kendinizi anlatan, neden Finlandiya'yı ziyaret etmek istediğinizi açıklayan bir video çekmek ve online bir başvuru formu doldurmak gerekiyor. Yapılan inceleme sonrası kazananlara bu yaz Finlandiya'da üç gün bedava tatil yapma fırsatı sunuluyor. Tüm yolculuk ve konaklama masrafları karşılanan talihliler, projenin ve Finlandiya'nın tanıtımı amacıyla seyahat boyunca filme de çekilecek.

VİDEO: EN MUTLU ÜLKE FİNLANDİYA

