2019-2020 kayak sezonu hızla yaklaşırken Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinde teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli olmaya başladı.
Kapadokya bölgesine yakınlığı, İstanbul'dan Kayseri'ye ulaşım kolaylığı, 102 kilometreye ulaşan ve zorluk derecelerine farklılıklar gösteren 34 adet pist seçeneği ve modern liftleriyle Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlere sunduğu imkanların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nin 2019-2020 kayak sezonunda uygulayacağı teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli oldu.
ERCİYES KAYAK MERKEZİ 2019-2020 TELEFERİK (SKİPASS) BİLET ÜCRETLERİ
2020 sezonunda günlük sınırsız teleferik (skipass) biletinin ve öğrenci tarifesinin tamamen kaldırıldığı dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi'nin bir önceki yıl "2018-2019 kış sezonu"ndaki teleferik (skipass) bilet fiyatları ise şöyleydi:
1 günlük kayak ücreti 70 TL, öğrenci fiyatı ise 55 TL.
Tam ücret: 1 çıkış 12 TL, 7 çıkış 45 TL, 30 çıkış 160 TL, 50 çıkış 200 TL, sezonluk kart 500 TL.
Öğrenci ücreti: 1 çıkış 9 TL, 7 çıkış 35 TL, 30 çıkış 130 TL, 50 çıkış 150 TL, sezonluk kart 400 TL.