Erciyes Kayak Merkezi için ihaleye çıkılıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.



İhale, 16 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 38010 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu Kat: 3 Oda No: 325 adresinde yapılacak.



Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kat: 2 Oda No: 216 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.