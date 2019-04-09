Erzurum'un "sakin kent" unvanlı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen Uzundere ilçesinde turizme yönelik 10 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.



Uluslararası Sakin Kentler Birliğince geçen yıl "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati çekiyor.



Üç bin yıllık tarihinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Uzundere, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen "sakin kent" ağına kabul edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.



İlçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin daha cazip hale getirilmesi için Erzurum Valiliği, Uzundere Kaymakamlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.



"ÖZEL İŞLETMECİNİN DE ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve kurum müdürleriyle Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ve Yedigöller bölgesini ziyaret ederek, burada yaz sezonu için yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi.



Memiş, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Tortum Şelalesi'ni incelediklerini söyledi.



Bölgeyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce proje çalışması yürütüldüğünü ifade eden Memiş, şöyle konuştu:



"Tortum Şelalesi çevresine 10 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Vatandaşların rahatlıkla gezip şelaleyi görmeleri ve aileleriyle bu güzelliklerden faydalanmaları için çok güzel çalışma yürütülecek. Şelale çevresinde kısmi bir heyelan var, burada yine DSİ ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor. Şelale çevresinde şahsa ait alanlar var. Orada da gerekli imar çalışmaları yapılarak özel işletmecinin de önünü açmayı hedefliyoruz. Burada vatandaşlarımıza yakışır bir kamu hizmeti vermek istiyoruz"



"TORTUM ŞELALESİ İÇİN 500 BİN TURİST HEDEFİ"

Vali Memiş, Tortum Şelalesi'ni turizm destinasyonu yapmak istediklerini belirterek, "Sadece Tortum Şelalesi için 500 bin turist hedefimiz var. Uzundere ilçesindeki Yedigöller, Tortum Şelalesi, Seyir Terası bölgeleri yapacağımız çalışmalarla daha cazip hale gelecek. Şimdiden çalışmalara başladık, bir kısmını yeni sezona yetiştireceğiz" diye konuştu.



Herkesi doğa harikası yerleri görmeye davet eden Memiş, Erzurum'un sadece kayak merkeziyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıktığını sözlerine ekledi.