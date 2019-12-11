Etin en güzel halini ararken buldular: Tokat'ın yeni lezzeti tescilli 'kubbeli kebap'

Tokat'ta 1500'lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren bir restaurant işletmecisi, 3 yıldır yaptıkları ve "kubbeli kebap" adı verilen yemeğin tescili için TÜRKPATENT'e başvurdu. Yapılan incelemenin ardından yemek, geçen yıl "Pirhan Kubbeli Kebap" adıyla tescillendi.

Tokat'ın yeni lezzeti olmaya aday olan "kubbeli kebap", Tokat'ta üretilen domates, biber gibi sebzelerle mantar ve dana etinden yapılıyor. Konulduğu güveç kaselerinin üzeri de hamurla kapatılarak yemeğin kendi buharında pişmesi sağlanıyor.



Restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, kubbeli kebabın, üzerine kapatılan hamurun fırında pişmesiyle ortaya çıkan pide ile yenildiğini, bu sayede çok lezzetli olduğunu söyledi.



Kubbeli kebabın Tokat ile anılmasını istediklerini vurgulayan Gür, bu lezzeti tatmak için tüm yemekseverleri Tokat'a beklediklerini dile getirdi.

TOKAT DENİLİNCE AKLA GELEN ALTERNATİF LEZZETLERDEN BİRİ

Restorana gelenlerin, Tokat misafirperverliğinin yanı sıra mekanın tarihi güzellikleriyle de karşılaştığını anlatan Gür, şunları kaydetti:



"Tokat denildiğinde akla ilk Tokat kebabı gelir ancak bunun yanı sıra alternatif lezzetler de bulunuyor. Kubbeli kebap da bunlardan biri. Birçok ürün, sebze, et, Tokat'ta üretiliyor. Kuzu etini sevmeyen misafirlerimize alternatif nasıl üretiriz, diye düşündük. Taş fırınımız çok kuvvetli. Dana etinin en güzel halini nasıl elde edebiliriz derken, kapaklı bir kap içinde değil ustalarımızın kapattığı, kendi buharında pişirdiğimiz kubbeli kebap ortaya çıktı"