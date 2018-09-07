İtalya'nın Floransa kenti sokakta yemek yiyen turistlere savaş açtı. Artık kentte basamak ve kapı önlerinde oturarak sandviç yemek yasaklandı. Öğlen ve akşam vakti sokakta yemek yiyen turistler tam 500 euro yani yaklaşık 3 bin 800 lira para cezasına çarptırılacak.
Bu hafta yürürlüğe giren yeni yasa turistlerin uğrak yeri olan bölgelerde uygulamaya konuldu.
Yasak, bölgedeki dükkan sahipleriyle kapı önlerinde yemek yiyen turistler arasında kavgaların artması üzerine uygulamaya konuldu.
Turistlerin bazıları yasağa destek verirken bazılarıysa karşı çıkıyor.
Floransa Beledeyi Başkanı daha önce de turistlerin kiliselerin merdivenlerinde oturmalarını önlemek için birtakım tedbirler almıştı.
Floransa'da turistlere sokakta yemek yasaklandı
NTVSeyahat
İtalya'nın Floransa kentini ziyaret etmeye hazırlanan turistler artık sokaklarda rahatça sandviç yiyemeyecek. Kentin turistik bölgelerinde dükkanların kapı önlerinde ve basamaklarda oturarak yemek yemek yasaklandı. Yasağa uymayanlar tam 500 euro yani yaklaşık 3 bin 800 lira para ödemek zorunda.
İtalya'nın Floransa kenti sokakta yemek yiyen turistlere savaş açtı. Artık kentte basamak ve kapı önlerinde oturarak sandviç yemek yasaklandı. Öğlen ve akşam vakti sokakta yemek yiyen turistler tam 500 euro yani yaklaşık 3 bin 800 lira para cezasına çarptırılacak.