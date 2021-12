Fransız gezgin Guirec Soudée tavuğuyla dünyayı geziyor

28 yaşındaki Fransız Guirec Soudée, 2014 yılında 30 metrelik yelkenlisiyle dünya turu yapmaya karar verdi. Başta yola yalnız çıkmayı planlayan Souudee'nin daha sonra sıradığı bir arkadaşı oldu.

Monique adındaki tavuğuna görür görmez aşık olduğunu söyleyen Soudée, onunla beş yıl süren bir dünya turuna çıktı.

Şu an yaklaşık 8 yaşında olan tavukla Guirec Soudée, dünya gezisi sırasında Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye yanaştığında tanıştı. Altı aylık tavuğu evlat edindi ve o zamandan beri hiç ayrılmadılar.

BBC'nin Outlook programına konuşan Guirec, başlangıçta yeni arkadaşı denizdeki hayata uyum sağlamakta zorlandığını ve bunun onu çok gerdiğini söyledi.



5 yıldır Monique ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan paylaşan gezginin 80 bin 300 takipçisi var.



"Benimle birlikte olmasaydı çok farklı olurdu" diyen Guirec, tavuğuyla yaptığı yolculuğunu anlatan The Hen Who Sailed The World, Le Monde Selon Guirec et Monique ve La Fabuleuse Histoire de Guirec et Monique adlı üç kitapla tanınan biri haline geldi.