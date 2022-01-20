Göbeklitepe beyaza büründü

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin seyrini değiştiren Göbeklitepe, beyaz örtüye büründü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Belediye, Göbeklitepe yolunda kar temizleme çalışması yaptı.



KARLA FARKLI BİR GÖRÜNÜM KAZANDI

Mısır Piramitleri ve İngiltere’deki Stonehenge’den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olan 12 bin yıllık Göbeklitepe’deki T şeklindeki dikili taşlar karla farklı bir görünüme kavuştu.



Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe kar yağışı ile birlikte sessizliğe büründü.



Doğuş Grubu'nun da "Doğuştan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe'deki dikili taşların en büyüğü 20 metre çapında ve 5,5 metre yüksekliğinde. Dikili taşların her biri ise yaklaşık 10 ton ağırlığında.

