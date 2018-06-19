Gökova Körfezi'nde "mavi cennet" olarak bilinen bakir koylara gelen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anılar yaşatıyor.



Muğla'nın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur tekneleri, konuklarına, Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizlerde yüzme şansı tanıyor.

Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, havaların ısınması ve turizm sezonunun başlamasıyla, günübirlik tekne turları ile günde yaklaşık 2 bin kişinin Gökova Körfezi'ndeki koyları ziyaret ettiğini söyledi.



Yerli ve yabancı turistlerin, tur tekneleriyle bölgedeki koyları gezerek yüzme ve gezme şansı bulduklarını belirten Yılmaz, "Ziyaretçiler, sabah saatlerinde teknelere binerek akşama kadar bu koyları geziyorlar. Tekneler uygun fiyatlarla ziyaretçileri koylara götürerek buralarda mola veriyor. Körfezin en güzel koylarını gezme şansı bulan tatilciler, buralarda denize giriyor, güneşleniyor ve kısa bir tatil yapma şansı buluyor. Gökova Körfezi'nde, tur tekneleriyle her yıl 200 bin kişi en güzel koyları gezme şansı buluyor" dedi.



"HER YIL 200 BİN KİŞİ GEZİYOR"

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş ise günü birlik tur tekneleriyle körfezin lacivert koylarında yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistlerin, koylarda verilen yüzme molası ve öğle yemeğinin ardından akşam saatlerinde turu tamamladığını dile getirdi.

Gümüş, "Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. Özellikle hafta sonlarında Denizli, Aydın, Isparta, Burdur'dan gelen ziyaretçiler de günübirlik turlara katılıyor. Bu turların bölge ekonomisine katkısı oldukça yüksek" diye konuştu.



Gümüş, günübirlik tur teknelerinin, nisan ayından ekim ayı sonlarına kadar hizmet verdiğini ifade etti.



DAR GELİRLİ AİLELERİN TATİLİ

Bölgede 25 yıldır günübirlik tekne turu yapan Ali İhsan Terzioğlu ise özellikle dar gelirli ailelerin tatil yapmak için günübirlik turlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Terzioğlu, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk olduğunu vurgulayarak, sabah saatlerinde limandan demir aldıklarını, Gökova'nın eşsiz koylarını gezip koylarda yüzme molası verdiklerini anlattı.

Teknelerde, ziyaretçilere sabah çayı ve öğle yemeği ikramında bulunduklarını da dile getiren Terzioğlu, "Misafirlerimizi elimizden geldiği kadar sakin ve bakir koylara götürerek iyi bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 28 günübirlik ticari tekne, burada ziyaretçilerin hizmetinde. Müzikli ve müziksiz turlar yapıyoruz. Sezonda yaklaşık 150-200 bin kişiyi taşıyoruz" dedi.



Turlara yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Terzioğlu, genellikle Marmaris'teki turizm acenteleri tarafından getirilen yabancı turistlerin, ören yeri de olan Sedir Adası'nı çok beğendiklerini, bir çok turistin adayı görmek için bu tura katıldığını sözlerine ekledi.