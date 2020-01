Gönüllülük kampında eksi 8 derecede 'hayatta kalma' eğitimi

Bilecik'te yüksek rakım ve soğuk havada iki gün süren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 'hayatta kalma' kampına katılan esnaf, öğretmen, mühendis ile üniversite öğrencilerinin bulunduğu 28 gönüllü, afetlerde yapılması gereken çalışmaların tüm aşamalarını deneyimledi.



Yediden yetmişe her yaştan insanın katıldığı kampta, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin artırılması ve gönüllülük sistemindeki performanslarının takip edilmesi hedeflendi.



Bekdemir köyünün yüksek kesimlerinde ormanlık alanda sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında düzenlenen kampta gönüllülere, kış sezonunda yaşanması muhtemel afetler öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi konularda eğitim verildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yaptığı açıklamada, kampta öncelikli olarak harita ve pusula eğitiminin AFAD personeli tarafından verildiğini söyledi.



AFAD gönüllüleri arasında her kesimden insanın bulunduğunu belirten Demirel, şöyle devam etti:



"İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan gönüllülük kapsamındaki bölgesel çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Bilecik'te gönüllülerimize yönelik harita, pusula ve doğada yön bulmanın yanında kış kampçılığı eğitimlerinin saha ayağını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Temel olarak başlatmış olduğumuz eğitim kapsamında teorik, nazari eğitimlerimiz AFAD personelimiz tarafından verilmeye devam edecek. Eğitimlerimizin devamında arama kurtarma eğitimleri alacak gönüllülerimiz, olası bir afette hayat kurtarmak için bizlerle omuz omuza mücadele edecek. AFAD gönüllülerinin eğitimini birçok alanda sürdüreceğiz. Bu kapsamda gönüllünün önemi bir kez daha açığa çıkmaktadır. Her bireyin afetlerde ve acil durumlarda başına gelebilecek olumsuz durumlarla baş etmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz"



ARAZİ ŞARTLARINDA HAYATTA KALMA ESASLARI ÖĞRETİLDİ

Kampa katılanlardan Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü de gönüllülere "Arazi şartlarında nasıl yaşanır, nasıl hayatta kalınır?" konularının öğretildiğini dile getirdi.



Söğütlü, "7 ve 14 yaşında iki kardeşimiz de bize katıldı. Üniversiteli öğrencilerimiz, AFAD personeli, sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri var. Eğitimlerimiz kolaydan zora doğru gidiyor" dedi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü Başkanı Rasim Sevinç, insanlara yardım etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.



Gönüllülerin, kendi hayatlarında edindikleri deneyimleri acil durumlarda kullanabilmeleri gerektiğini belirten Sevinç, "Bu tecrübeleri sadece bizim değil herkesin kullanması gerekir. Nefesimin son noktasına kadar bu işi yapmak istiyorum. İnsanlara bir nebze de olsa destek olabilmek beni rahatlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Arkeoloji bölümü öğrencisi Nezahat Özmutlu ise aynı zamanda amatör telsizci olduğunu aktardı.



AFAD kampında telsiz kullanımını anlattığını ifade eden Özmutlu, "Daha önce de gönüllü olmak istiyordum, geçen sene nasip oldu. Polisliği seviyorum, bu da bana altyapı olacak. İki günde arazide yaşamın tüm detaylarını öğrendim" diye konuştu.