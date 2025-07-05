Google'da tatil için en çok aranan yedi lokasyon: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da ilk sırada yer alıyor.

2025 yazı için tatil planları yapan tatilcilerin, Google'da en çok aradığı yerler arasında Türkiye öne çıkıyor.

Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor.

Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hala avantajlı fiyatlar, Türkiye'yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.