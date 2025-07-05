Google'da tatil için en çok aranan yedi lokasyon: Türkiye kaçıncı sırada?
Google'ın 2025 yaz verilerine göre, Türkiye tatil aramalarında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi Yunanistan ve İtalya takip ediyor.
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da ilk sırada yer alıyor.
2025 yazı için tatil planları yapan tatilcilerin, Google'da en çok aradığı yerler arasında Türkiye öne çıkıyor.
Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor.
Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hala avantajlı fiyatlar, Türkiye'yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.
KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER DE ÖN PLANDA
Türkiye yalnızca deniz, kum ve güneşle değil, kültürel zenginlikleriyle de ön planda yer alıyor.
Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye; ziyaretçilerine, dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihi kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede birçok seçenek sunuyor.
GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN YEDİ ÜLKE
Google arama verilerine göre Türkiye'nin ardından sıralama şöyle devam ediyor:
Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit)
İtalya (Puglia, Sicilya, Sardunya)
Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh)
Malta (Valletta, Mdina, Gozo)
Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve)
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (Baf, Larnaka)
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