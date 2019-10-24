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Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.



90 GÜN BOYUNCA VİZE YOK



Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirtilen pasaportlara sahip Türk vatandaşları, 558 bin nüfuslu Surinam’a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

SURİNAM HAKKINDA



Uzun yıllar Hollanda sömürgesi olan ve 1975'te bağımsızlığını ilan eden Surinam, Güney Amerika’da Atlas Okyanusu’nun kuzeydoğusunda yer alıyor. Kuzeyden Atlas Okyanusu’na, doğudan Fransız Guayanası’na, batıdan Guyana’ya ve güneyde Brezilya’ya komşu olan Surinam ile Türkiye arasında doğrudan uçuş yok. Aktarmalı uçuşların tek yönü ise yaklaşık 8 bin TL’den başlıyor.