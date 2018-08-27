Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve turistik ilçelerini tercih etti. Bölgeye hava, deniz ve kara yoluyla tatil süresince yaklaşık 5 milyon turistin geldiği öğrenildi.



Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Bölgede turizm sezonun dolu dolu geçtiğini anlatan Civelek, yoğunluğun bayram tatilinde de devam ettiğini ifade etti.



Kurban Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Civelek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde bir bayram tatili geçirdi" dedi.



Bayramda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşandığına işaret eden Civelek, "Burada otellerimizde verilen kaliteli hizmet, tarihi ve doğal güzelliklerimiz tabii ki etkili oldu. Birçok ziyaretçi, alternatif turizm olanaklarından cip safari turlarına katıldı, Ölüdeniz'de paraşütle atladı, Akyaka'da rüzgar sörfü yaptı. Bodrum'da doğa severler, golf tutkunları bu sporu yaptılar" diye konuştu.



"BODRUM DOLDU TAŞTI"

Yerli turistin en çok tercih ettiği ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin Kurban Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da ise misafirler gönüllerince tatil yapmanın keyfini çıkardı.



Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, müzik dinletileri, konserler ve kültürel etkinlikleri ile misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşattı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, böyle bir yoğunluğu beklediklerini söyledi.



Anadolu halkına teşekkür eden Kocadon, Bodrum'un en fazla yerli turist ağırlayan bölge olduğuna dikkati çekti. Bayram tatilinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını anlatan Kocadon, doluluğun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getirdi.



Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "sakin kent" unvanlı Akyaka'daki otel ve apartlarda yer bulamayan tatilciler ise kamp alanlarını tercih etti.



Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi sorumluluğundaki 300 dönüm arazide kurulu 400 çadır kapasiteli çadır kamp alanında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu.