Güney Kore'de adalara turist çekmek sıra dışı yöntem: Her şey mora boyandı

Güney Kore’nin güneybatısındaki Shinan ilçesinde yer alan Banwol ve Bakji adaları mor adaya büründü.

Ada sakinleri ise bölgeye daha çok turist çekmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Adalardaki yollar, köprüler ve binalar mor renge boyandı. 2015 yılından bu zamana kadar adayı mor renge dönüştürebilmek amacıyla başlatılan projenin maliyetinin 4.8 milyar dolar olduğu açıklandı.

Adaya mor giyen ziyaretçilerden ücret alınmadığı belirtildi.

"DAHA ÇOK KİŞİ ÇEKİYORUZ"



60 yılı aşkın süredir Bakji adasında yaşayan Shin Deok-im (79), yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Gençler adayı terk ettiğinden beri bizler gibi yaşlı insanların hayatları burada oldukça monoton geçiyor. Gençlerin ve çocukların adamızı ziyaret etmeleri mutlu ediyor. Daha çok kişi çekiyoruz. Hepsi benim torunların gibi” ifadelerini kullandı.



ADALARA 3 AYDA 100 BİNDEN FAZLA TURİST GELDİ



Seul hükümeti tarafından da desteklenen ve corona virüs salgınınına rağmen ‘Mor Adalar’ projesiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşandığı görüldü. Resmi olarak 2019 yılında faaliyete geçen projede, 487 bine aşkın turistin adayı ziyaret ettiği açıklandı.

28 bin metrekare çatının leylak rengine boyandığı belirtildi. Adanın mimari yapısı dışında restoranlarında gerçekleştirilen mor yemek ve servis uygulaması da turistlerin bölgeye olan ilgisini arttırdı.

"HER SABAH MOR GİYİNİYORUM"



Bakji adasında yaşayan 88 yaşındaki Jung Soon-shim de yaptığı açıklamada, “Her sabah baştan aşağıya mor giyiniyorum. Bunu yapmak beni çok mutlu ediyor’’ ifadelerini kullandı.

VİDEO: GÜNEY KORE'NİN MOR ADALARI