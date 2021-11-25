Hababam Sınıfı Müzesi nerede? (Adile Sultan Kasrı'na nasıl gidilir?)

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı’nın çekimlerinin büyük bir kısmı, Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilmişti.

Restorasyondan geçen kasır, günümüzde özel davetler ve düğünler için kullanılıyor. Ancak Hababam Sınıfı'nın çekildiği oda, dekorlar korunarak Hababam Sınıfı Müzesi adıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?



Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul Üsküdar'da, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır.

Kasırda filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.



Bu odada dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunuyor.



Ziyaretçileri odaya ilk girdiklerinde soba içinde kopya çekmeye çalışan Güdük Necmi ve onu yakalayan Mahmut Hoca heykelleri karşılıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ’NE NASIL GİDİLİR?



Hababam Sınıfı Müzesi, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu’nda yer alırken, pek çok toplu taşıma aracı müzenin yakınından geçiyor.



Hababam Sınıfı Müzesi’ne otobüs ile gitmek için: 11T, 14C, Avcılar-Söğütlüçeşme, Beylikdüzü-Söğütlü çeşme



Hababam Sınıfı Müzesi’ne tren ile gitmek için: Marmaray (Halkalı-Gebze)



Hababam Sınıfı Müzesi’ne metro ile gitmek için: M4, M5



Hababam Sınıfı Müzesi’ne minibüs-dolmuş ile gitmek için: Minibüs: C-57, Minibüs C-76 toplu taşıma hatlarını kullanabilirsiniz.