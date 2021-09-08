Haliç'in kızıl tacı: Fener Rum Lisesi

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1454 yılında İstanbul'un Fener semtinde kurulmuş olup, tarihin en eski ve en görkemli okullarından biri olarak 565 yıldır eğitim vermeye devam ediyor.

Sancaklar Yokuşu'nda bulunan okul, Fransa'dan getirtilen kırmızı tuğlalardan yaptırıldığı için halk arasında "Kırmızı Okul" diye de anılıyor.

Kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken okulun ihtişamlı binası havadan büyülüyor. Haliç'in her iki tarafından da görülebilen okul, kırmızı rengi ve kubbeli mimari yapısı ile hemen göze çarpıyor.

FENER RUM LİSESİ'NİN TARİHİ



İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın yönetici sınıfı ve tüccarları kenti terk ederek Ege adaları, İtalya ve Fransa'ya sığınırken Fatih Sultan Mehmet'in İstanbullu Ortodoksları kente geri çağırmasıyla, Ortodoksların gruplar halinde dönüşleri başladı.



Birçok Rum da okulda eğitim görmeye devam etti. Yüzyıllar içinde adı, "Patrikhane Akademisi" ya da "Rum Mekteb-i Kebiri" olarak anılan bu eğitim kurumuna Osmanlı geniş olanaklar sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek mevkilerinde görev almış pek çok baştercüman, Rum, Eflak ve Boğdan beyleri, patrik ve yüksek din görevlileri, bu okuldan yetişti.

FENER RUM LİSESİ KİM TARAFINDAN VE NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?



Okulun bugünkü binası, on dokuzuncu yüzyılın en önemli mimarlarından biri olan ve Fener Rum Lisesi mezunları arasında bulunan mimar Dimadis tarafından 1881'de inşa edildi.



Binada kullanılan malzemelerinden çoğu Marsilya'dan getirilirken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde özellikle İtalya ve İspanya'da da şatolar yapan Dimadis'in eseri beş sene içinde bitirdiği belirtiliyor.



Fener sırtlarındaki yüksek tepe üstüne inşa edilen eser, geniş ve yüksek cephesi, kırmızı tuğlaları ve ortasındaki kubbeli kalın bir kulesiyle dikkatleri çekiyor. Okul, büyüklüğünden dolayı sıkça Fener Rum Patrikhanesi ile karıştırılıyor.



FENER RUM LİSESİ NEREDE?

Fener Rum Lisesi, İstanbul'un Fener semtinde Balat ile Ayvansaray arasında Sancaklar yokuşunda bulunuyor.

FENER RUM LİSESİ ZİYARET SAATLERİ

Fener Rum Lisesi maalesef ziyarete kapalı bir yer. Liseyi gezebilmek için genelde izin almanız gerekiyor. Ancak 1-2 kişi liseyi ziyaret ediyorsanız kapıdaki zile basıp içeriyi gezmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Normalde izinsiz gezilmiyor olsa da şansınızı deneyebilirsiniz.

