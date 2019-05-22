Devre tatil sisteminin dünyadaki öncülerinden Hapimag, Bodrum'daki yatırımı Hapimag Sea Garden Resort ile türkiye'de büyümeye devam ediyor. Dünya genelinde 16 ülkede, 60 tesisi bulunan Hapimag’in tüm otelleri ve misafirleri devre tatil sistemi ile birbirine bağlanmış durumda. Ancak Bodrum’daki otelin tüm Hapimag tesislerinden farkı ise tatil köyü konseptinin yanı sıra bir de otel bölümünün bulunması. Hapimag’in otel tarafı ise yabancı turistlerin yoğun rezervasyonu ile neredeyse sezonu kapamak üzere. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ziyaretinde özel bir basın buluşması gerçekleştiren Hapimag CEO’su Hassan Kadbi, “Türkiye’deki 25’inci yılımızı kutluyoruz. Hapimag Sea Garden Resort, Bodrum’da Mart 1994 yılında hizmet vermeye başladı. Misafirlerimizle süren çeyrek asırlık bu birlikteliğimizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum. Tesisimiz 12 ay açık kalan işletme faaliyetiyle Türk turizminin ön önemli değer taşlarından biri konumunda. Sea Garden markası birçok genç turizmcinin yetişmesine vesile olurken misafirlerine de unutulmaz tatil anıları yaşatmayı sürdürüyor” dedi.



KADBI: BÜYÜMEMİZ DEVAM EDİYOR



Hassan Kadbi, Hapimag CEO

Kadbi, sözlerine şöyle devam etti: “Bodrum’daki tesisimiz yurtdışından büyük ilgi görüyor. Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden binlerce misafir ağırlıyoruz. Örneğin bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin’den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşıyoruz. Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya’dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya’dan Bodrum’a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda artışlar yaşadık. Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Buna ek olarak Ortadoğu ülkelerinden Bodrum’a direkt uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talepler almamızı sağladı. Bodrum’daki tesisimizde yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz için İsviçre’nin profesyonel otelcilik anlayışı ile Türk misafirperverliğini harmanlayarak akıllardan uzun yıllar çıkmayacak bir tatil deneyimi yaşatıyoruz. Böylece her geçen yıl daha fazla talep görüyoruz ve büyümemizi sürdürüyoruz.”



DÜNYADA TATİL TRENDLERİ DEĞİŞİYOR



Hapimag Sea Garden Resort bünyesindeki tatil köyünde 2018'de yaklaşık 31 bin geceleme oldu. Bu rakamın yüzde 60’ını Türk üyeler, yüzde 40’lık kısmını Avrupalılar oluşturdu. Tesisin otel bölümünde ise yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı konakladı.

Kadbi, “Turizm sektöründe trend değişiyor. Sezon artık daha uzun. Dünyanın hemen her yerinde tatil sezonu deniz ve güneşle sınırlı kalmayıp yıl geneline yayılmış durumda. Birçok turizm merkezinde sezon Eylül-Ekim aylarının gelmesine rağmen devam ediyor. Sezonun bu denli uzamasının arkasında yatan bir diğer önemli etken ise ülkelerin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinlikleri. Türkiye de en çok ilgi gören ülkelerin başında geliyor ve turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayan uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerden biri de Hapimag Resort Sea Garden Bodrum olarak ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası. Şampiyonanın en önemli ayağı tesisimizin sponsorluğunda gerçekleştirilen Hapimag Maratonu. Öte yandan Bodrum’daki tesisimizde yerel değerlere, lezzetlere büyük önem veriyoruz. Misafirlerimize yaşattığı unutulmaz tatil deneyiminin yanı sıra yöresel lezzetleri kapsayan etkinlikler düzenliyoruz. Geçen yıl Adana ve Gaziantep gibi Türk mutfağının bayrak taşıyıcısı konumunda yöresel lezzetleri kapsayan Lezzet Günleri gibi etkinlikleri düzenledik. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



DEVRE TATİL SİSTEMİYLE PAYLAŞIM EKONOMİSİ

1963 yılında kurulun Hapimag, bugün Avrupa, ABD ve Kuzey Afrika kıtalarını kapsayan 16 ülkede 60 farklı tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hapimag’in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Türkiye’de 25’inci yılını geride bırak Hapimag Grubu’nun Bodrum’daki tesisi Hapimag Sea Garden Resort ise kapasite olarak Ege Bölgesi’nin en büyük turizm tesisi konumunda yer alıyor. Tesis, 351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölünden oluşuyor. Tatil köyü bölümünde grubun dünyanın farklı noktalarındaki diğer tüm tesislerinde uygulanan Hapimag devre tatil sistemiyle hizmet veriliyor.



PUANA GÖRE TATİL SİSTEMİ NEDİR?

Hapimag Grubu'nun toplam gelirleri içinde Bodrum'daki Sea Garden Resort'un payı yaklaşık yüzde 10. Ultra her şey dahil sistemiyle hizmet veren tesis, Bodrum'un Yalıçiftlik bölgesindeki kendi koyunda hizmet veriyor.

İsviçreli Hapimag Grubu özellikle teknolojinin gelişmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi sonucu ortaya çıkan ‘paylaşım ekonomisi’ kavramının dünyadaki öncülerinden biri olarak gösteriliyor. Kişilere ait tek bir yazlık ve kışlık daire yerine onlara farklı alternatifler yaratmak üzerine kurulu Hapimag devre tatil sistemi kapsamında kişiler her yıl belli bir ücret ödeyerek tatil payı alıyor ve her bir payın karşılığı 60 puan olarak hesaplanıyor. Ayrıca bir kişi birden fazla pay satın alabiliyor. Bu puanların karşılığında gitmek istedikleri tesisin puan değerlerine göre rezervasyon yapabiliyorlar. Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi ülkede, hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor. Hapimag Grubu, eşsiz deniz manzarası ve etrafını çevreleyen el değmemiş çam ormanlarından alan misafirlerine sıra dışı bir tatil hizmeti sunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sayesinde Türkiye’deki üyelerinin sayısını artırmayı planlıyoruz. Böylece Türk turizminin gelişmesinde katkı sunmayı hedefliyor.

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