Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, "orman köy" olarak bilinen Fethiye Mahallesi'ndeki çiftliğe farklı ülkelerden gelen turistler, hem organik tarımı öğrenme hem de tatil yapma fırsatı buluyor.



Yabancı turistler, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nce yürütülen "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası (TaTuTa)" projesi kapsamında, ilçe merkezine 25 kilometre uzakta bulunan, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Fethiye Mahallesi'ndeki çiftlikte gönüllü çalışıyor.

TATUTA NEDİR?

Çiftçilik yapan aileleri desteklemek ve kırsal hayattan kopan şehirli insanları bir araya getirmek için tüm dünyada WWOOF adı altında uygulanan bir ağ var. WWOOF ağında 100’den fazla ülkede 12 binin üzerinde çiftlik yer alıyor ve bu çiftlikleri her yıl yaklaşık 80 binden fazla gönüllü ve konuk ziyaret ediyor. Geçimlerini tarımla sağlayan çiftçilere işgücü sağlanması üzerine kurulu bu sistemin Türkiye’deki ayağı ise TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas). Sistem gönüllü veya konuk olarak katılabileceğiniz ekolojik tarım ziyaretleri tasarlıyor. Yani çiftlik sahipleriyle doğal yaşama merak duyan insanları bir araya getiriyor. TaTuTa'da Türkiye'nin dört bir yanında gidebileceğiniz 92 ekolojik çiftlik bulunuyor. Bu çiftliklerde türlü türlü yeni beceriler edinebiliyor, hem de para harcamadan tatil yapabiliyorsunuz.

İzmit'teki "Orman Köy" çiftliğinin sahibi Burak Alsan, yaptığı açıklamada, bir yıl önce "organik tarım gönüllülerini" ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 35 ülkeden gönüllü kabul ettiklerini anlatan Alsan, "50 arkadaşımız bizimle çalıştı. Hiç ismini duymadığımız, farklı farklı ülkelerden insanlar geliyor" dedi.



Çiftliğin yoğun ilgi gördüğünü belirten Alsan, şöyle konuştu:



"Burayı tercih etmelerinin nedeni İstanbul'a yakınlığı, lokasyon cazip geliyor. Daha önce gelenlerin olumlu yorumları, organik tarım yapmamız da yabancıları cezbediyor. Burada bitkilerin dikiminde, ürünlerin çapalanmasında, hayvanların bakımında bize yardım ediyorlar. Ot yolma yoğun yaptığımız işlerden birisi, çünkü organik tarımda ilaç kullanmıyoruz. Biz ne yaparsak onu yapıyorlar. Köyümüz çok güzel, çevresi tamamen yeşil, orman köyü. Bizden başka tarım da yapan yok köyde. Farklı bir doğası var. O yüzden insanların hoşuna gidiyor. Burada gayet rahat şekilde kültürlerini de gösterebiliyorlar. O nedenle çekici geliyor"



Alsan, barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşıladıkları turistlerin çiftlikte en fazla 3 ay kalabildiğini dile getirdi.

Sabah 08.00'de başlayan mesainin 13.00'te sona erdiğini bildiren Alsan, misafirlerin öğleden sonra ve hafta sonları İstanbul ya da Kocaeli'nin farklı bölgelerini gezdiğini söyledi.



"ULUSLARARASI TARIM ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPIYORUM"

Austen Garmon (25) da Amerika'da uluslararası tarım alanında yüksek lisans yaptığını ifade etti.



Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Garmon, şunları kaydetti:



"Ülke dışında deneyim imkanlarına ve çiftliklerin büyüklüklerine bakıyordum. Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyordum ancak daha sonra araştırdığımda bu çiftliğin uygun olduğunu düşündüm. Bu, mezuniyet öncesi son işim. Okulda alanımla ilgili çok az iş yaptım. Evimde kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ancak burası çok farklı bir deneyim oldu. Organik bir çiftlikte bulunmak ve burada deneyim kazanmak bana bambaşka iş imkanlarının kapılarını açacak"

Amerikalı Wynn Romere (37) ise organik tarıma ilişkin bilincin her geçen gün arttığını, kendisinin de ilgi duyduğu bu alanda yeni şeyler öğrenmek için Türkiye'ye geldiğini anlattı.



Köyün ve çiftliğin doğasının çok güzel olduğuna işaret eden Romere, "Çiftlikteki kadınlar çok güzel yemek yapıyor. Yeni sebze türleri hakkında bilgiler edindik" dedi.



Romere, başka bir ülkede tatil yapma fırsatı bulduğu için de mutluluk duyduğunu söyledi.



Kolombiyalı Cesilio Garcia Cumbe (30), farklı kültürleri ve ülkeleri tanımayı çok sevdiğini dile getirdi.



Sosyal medyadan önce Fethiye Mahallesi'nde kalan yabancıların yorumlarını takip ettiğini belirten Cumbe, daha sonra Burak Alsan ile iletişime geçip Türkiye'ye geldiğini kaydetti.



Çiftlikteki mesai saatleri dışında balık tuttuklarını ve çok eğlendiklerini ifade eden Cumbe, bu uygulama sayesinde tatil masraflarının da azaldığını anlattı.