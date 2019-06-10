Uzun yıllardır bünyesinde kâğıt, cam ve plastik ürünlerin ayrışımını gerçekleştiren Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Oteli, artık bütün organik atıklarını gübre olarak geri kazanmak için harekete geçti. Bu amaçla “Sıfır Atık Projesi”ni hayata geçiren otel, bünyesinde sıfır atık tesisi kurdu. Bu tesis sayesinde otelde üretilen tüm atıklar, kullanılacak enzim sayesinde 48 saat içerisinde organik gübreye dönüştürülmeye başladı.



Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Oteli Genel Müdürü Tunç Batum

Dünyada ve ülkemizde sıfır atık tesisinin benzerini otellerine kurduklarını belirten Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Oteli Genel Müdürü Tunç Batum, “Bu tesis sayesinde otelimizde oluşan evsel atığı organik gübreye dönüştürme olanağına sahip olduk. Sıfır atık tesisinde kullanılması için otelimizde çıkan atığın ne olduğunun çok fazla bir önemi yok. İster mutfak atıkları, ister çim, ister ağaç dalı, isterse yemek atıkları olsun, her türlü organik atık bu tesis sayesinde organik gübre olarak tekrar otelimize kazandırılıyor” dedi.



GOLF SAHASI YATIRIMINDA DEĞERLENDİRİLECEK



Elde edilen bu organik gübrelerin yine otel içerisinde değerlendirileceğini söyleyen Batum, “İlk aşamada elde ettiğimiz bu organik gübreleri ileride yapmayı planladığımız golf sahamızın ve otelimizin yeşillendirilmesi için kullanacağız. Ayrıca şirketimize ait narenciye bahçelerimizde de bu organik gübrelerden yararlanmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Sıfır atık tesisindeki makinenin içine girecek atığın cinsine göre değişik geri dönüşümlerin elde edilmesinin de mümkün olduğunu belirten Batum, “İlerleyen günlerde hayvan yiyeceklerinin atıklarını da değerlendirerek hayvan yemi üretmek bile mümkün olacak” diye konuştu.



Hilton Dalaman olarak çevreyi çok önemsediklerini belirten Batum, “Otelimiz atık ayrışımı kapsamında uzun yıllardır kağıt, cam ve plastik ürünlerin ayrışımını yaparak belli oranda atık ayrışım projesine destek veriyordu. Şimdi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, otelimizdeki organik atıkların çoğu kaynağında değerlendirilecek” dedi.