Hilton Hotels& Resorts markasının Türkiye’deki ilk Resort oteli olan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort& SPA, hizmet ve altyapı kalitesini EMEA bölgesinde aldığı Award of Excellence / Mükemmellik Ödülü ile taçlandırdı.



Best of theBrandAwards / En iyi Marka Ödülleri kategorisinde verilen Award of Excellence/ Mükemmellik Ödülünün kriterleri %34 Kalite Güvencesi, %33 Genel Deneyimi ve %33 Genel Hizmet olarak misafirler tarafından değerlendirilmiştir.



Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum

EMEA bölgesi ödülleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıtasında bulunan 63 ülkede toplam 508 otel içinden seçilmiştir. Award of Excellence / Mükemmellik Ödülünü alan tek Türk oteli ve tek Resort oteli olan Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum ödül ile ilgili görüşlerini bildirdi:



“Bu ödül Hilton’un en değerli ödüllerinden biri. EMEA bölgesinde verilen bir ödül yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin tümünü kapsayan bir ödül. Bu yıl Award of Excellence ödülünü alan tek Türk Resort oteli olarak bu tatlı yarış içerisinde bulunmak çok gurur vericiydi. Bu gerçekten 10 yıldır süregelen çalışmalarımızınbir sonucu. Türkiye turizmi içinde çok önemli ve değerli bir ödül, ayrıca Hilton’un 100. yılı olması sebebiyle de ayrı bir önem taşıyor.



Bu ödülün diğer bir önemi de franchise ve management ayrımı olmadan bütün otelleri kapsıyor olması. Yani yüzlerce otel arasından ciddi anlamda misafirlerin verdikleri geri bildirimlerle ve objektif olarak belirlenen bir ödül olması. Dolayısıyla, Türkiye’de otelciliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren mükemmel bir sonuç. Bütün ekibimizi bu değerli ödülü kazanmamıza katkı sağladıkları için tebrik ediyorum” dedi.