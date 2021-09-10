'Hızlı pasaport' dönemi başladı: Geçiş sadece 20 saniye sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

Anadolu Ajansı 10.09.2021 - 11:50

'Hızlı pasaport' dönemi başladı: Geçiş sadece 20 saniye sürüyor

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İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz" denildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda tüm işlemlerin temassız yapılabilmesi için biyometrik sistem üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

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