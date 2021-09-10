'Hızlı pasaport' dönemi başladı: Geçiş sadece 20 saniye sürüyor

Anadolu Ajansı 10.09.2021 - 11:50
İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.
Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz" denildi.
Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda tüm işlemlerin temassız yapılabilmesi için biyometrik sistem üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.
📣 #İstanbulHavalimanı’ndaki “Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi” ile tanıştınız mı?— İGA Istanbul Airport (@igairport) September 9, 2021
18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, “Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi” ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz. pic.twitter.com/4j4U8jzV4S