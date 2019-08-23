Suyun iyileştirici etkisinin kullanıldığı terapi yöntemi SPA merkezlerinin gözdesi haline gelen ve 'haloterapi' olarak bilinen astım ile bronşit gibi solunum yolu hastalıklar ıiçin doktorlar tarafından önerilen tuz odası terapisi, Iğdır Üniversitesi'nce hayata geçirilecek.

Tuz mağarasında yapacakları proje kapsamında, 12 dönümlük alana kurulacak terapi merkeziyle ilgili valilikte toplantı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, çalışmalarını anlattı

Tuz terapi merkezlerinin, dünyanın sayılı yerlerinde olduğunu belirten Alma, "Hayata geçirilecek tuz terapi projemiz KOAH, egzema, astım vb. solunum yolları hastalarımız için bulunmaz bir nimet. Komşu ülke kardeş Nahçıvan'da projemizin nihai amacına uygun merkez bulunuyor. Projemiz hayata geçtikten sonra bölge illerinden ya da komşu ülkelerden gelecek misafirlerimizin konaklamaları için iyi bir otel gerekli olacak. Tabi sadece bununla da sınırlı kalınmayacak. Sosyal etkinlik alanları da bu derece önem arz etmektedir" diye konuştu.