İki başkent artık daha yakın: Türkiye’den Belgrad’a direkt uçuşların sayısı artıyor

Turizm yılına damgasını vuracak olan bu yeni gelişme, Ankara’daki Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen ve Türkiye’den çok sayıda seyahat acentesi ve medya temsilcilerinin yanı sıra diplomatik teşkilat üyelerinin de katıldığı bir tanıtım toplantısında duyuruldu.



Özellikle pandemi nedeniyle ara verilen ülke ziyaretlerinin artması ve gelecekteki iş birliklerine daha sağlam bir zemin hazırlanması amacıyla bir araya gelinen toplantıda, Sırbistan Ulusal Turizm Ofisi ve Belgrad Turizm Ofisi tarafından Sırbistan’daki turistik cazibe destinasyonları bir kez daha vurgulanırken, önümüzdeki kış sezonu için özellikle Türkiye’den ve Rusya’dan çok sayıda misafir beklendiği açıklandı.



BELGRAD UÇUŞLARINDA ARTIK PASAPORT DA TARİH OLUYOR



Sırbistan Büyükelçiliği tarafından, iki ülke cumhurbaşkanları Aleksandar Vučić ve Recep Tayyip Erdoğan arasında çok yakında uygulamaya konulacak bir başka konuda uzlaşmaya varıldığı da açıklandı. Buna göre iki ülke vatandaşları artık yalnızca kimlik kartları ile ülkeye giriş yapabilecekler.



Yeni havayolunun devreye girmesi ve sadece kimlik kartlarının yeterli olacağı yeni uygulamanın hayata geçirilmesiyle, altı milyon nüfuslu Ankara’dan Belgrad’a uçmak artık çok daha kolay hale gelecek.

