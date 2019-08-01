Turizm şirketi Thomas Cook'un raporuna göre, İngiltere'den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payı bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artışla 47 seviyesine ulaşmış durumda. Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye'nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, "Türkiye, bu değişimden en fazla faydalanan ülke. Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan’ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın görevine başlamasının ardından ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim tarihinde anlaşmasız şekilde ayrılabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle İngiliz sterlininde sert değer kayıpları yaşanıyor.

İNGİLİZ TURİST İÇİN EN ZOR YAZ

İngiliz halkının alım gücünü zayıflatan sterlindeki değer kaybı, Türk turizmi için ise iyi haber. Öyle ki AB referandumunun yapıldığı 2016 yılının haziran ayında 1,5 ABD doları civarında olan sterlin kuru, bu haftanın ilk iki gününde ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybetti. Salı sabah saatlerinde İngiliz sterlini ABD doları karşısında son iki yılın en düşük seviyesi olan 1,2120 dolar seviyesini görürken, avro karşısında 1,0881 seviyesine geriledi. İngiliz sterlininde 2016 yılından bu yana yaşanan değer kayıpları tüketicilerin harcama planların da etkiliyor.

Alım gücü azalan tüketiciler zorunlu olmayan harcamalarını ertelemeyi tercih ediyor. Tüketimin yavaşlaması Brexit'e ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımların ertelenmesiyle ekonominin çarklarının artık daha da yavaş dönmesine neden oluyor. İngiliz sterlinindeki değer kaybının İngiliz halkının alım gücünü dikkate değer şekilde düşürdüğü belirtiliyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bir sterlin yaklaşık 85 euro sent, Gatwick Havalimanı'nda bir sterlin 0,90 euro sent üzerinden işlem görüyor. İngiliz turistler de sterlindeki düşüşün alım güçlerini düşürmesi şeklinde olumsuz etkileniyor. Bu yüzden, son aylarda İngiliz turistler AB dışındaki tatil seçeneklerine ağırlık veriyor.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'DAN DAHA POPÜLER OLDU



Merkezi Londra'da bulunan turizm şirketi Thomas Cook'un nisan ayında yayımladığı rapora göre, İngiltere'den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payının bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artışla 47 seviyesine ulaşmış durumda.

Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye'nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, "Türkiye, bu değişimden en fazla faydalanan ülke. Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan'ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu" ifadesine yer verildi.



İngiliz sterlininin ABD doları karşısında 2016 yılının haziran ayından bu yana değer kaybetmeye devam etmesi Amerikalı turistlerin alım güçlerinin artması nedeniyle İngiltere'ye ilgiyi artırdı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere'ye 2017'de gelen ABD'li turist sayısı 2,2 milyondan 2,6 milyona ulaştı.



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